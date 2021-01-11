Чого очікувати, якщо Конгрес США захоче усунути Трампа з посади цього тижня?

ВАШИНГТОН – Цього тижня демократи в Конгресі США спробують усунути президента Дональда Трампа з посади, шляхом тиску на віцепрезидента Майка Пенса, або внаслідок другої історичної спроби імпічменту, після того, як прихильники Трампа штурмували будівлю Капітолію минулого тижня. За матеріалами Reuters​.

Ось чого слід очікувати у наступні дні:

ПОНЕДІЛОК: ЗАПРОВАДЖЕННЯ РЕЗОЛЮЦІЇ, ЯКА СПОНУКАЄ ПЕНСА ДІЯТИ

У понеділок демократи Палати представників США спробують ухвалити резолюцію, яка закликає Пенса застосувати 25-ту поправку до Конституції США, яка дозволяє віцепрезидентові та Уряду США усунути президента, якого визнаного як неспроможного виконувати свої обов’язки. У резолюції, розробленій представником демократичної партії Джеймі Раскіном, Трамп звинувачується в здійсненні тиску на виборчих службовців задля недопущення визнання своєї поразки та заохоченні своїх прихильників йти на Капітолій.

Палата повинна зібратися для «попередньої» сесії об 18.00 за київським часом (16:00 GMT), на якій очікується, що будуть присутні мало членів Конгресу.

Республіканці, швидше за все, будуть перешкоджати спробі прийняти резолюцію без зафіксованого голосування у повному складі.

Спікерка Палати та представниця Демократичної партії Ненсі Пелосі та республіканець і лідер меншості у Палаті представників Кевін Маккарті призначили приватні конференц-дзвінки зі своїми членами у другій половині дня.

ВІВТОРОК: ГОЛОСУВАННЯ ЩОДО ЗАКЛИКУ ЗАСТОСУВАТИ 25-ТУ ПОПРАВКУ

Якщо республіканці заблокують ці дії, Палата проведе формальне, зафіксоване голосування у вівторок, за словами Пелосі. Очікується, що запит пройде в Палаті, де демократи мають більшість 222-211.

Голосування мало б певний тиск на Пенса, але це не змусило б його діяти. Це дає йому 24 години на відповідь.

Пенс відкинув прохання Трампа, щоб якось перешкодити Конгресу затвердити перемогу обраного президента від Демократичної партії Джо Байдена, і, як зазначають джерела, Трамп та Пенс нині не говорять між собою.

Тим не менш, незрозуміло, чи буде Пенс готовий посилатися на 25-ту поправку, а якщо так, то чи він отримає підтримку від достатньої кількості членів уряду, щоб вона пройшла.

ДАЛІ: ІМПІЧМЕНТ

Якщо припустити, що Пенс не буде діяти, Палата представників надалі запропонує голосувати за закон про імпічмент, за словами Пелосі.

Представники від Демократичної партії Тед Леу, Девід Сіцилін і Джеймі Раскін запропонували статтю про імпічмент, в якій закликають відсторонити Трампа від посади через «підбурювання до повстання». Рішення підтримують понад 200 демократів.

Комітет з питань регламенту Палати представників встановлюватиме правила для дебатів та голосування у Палаті, які можуть відбутися найближчим часом в середу чи четвер.

Пропозиція про імпічмент, швидше за все, пройде у Палаті, враховуючи сильну підтримку з боку демократів, які контролюють Палату. Це зробило б Трампа єдиним президентом США, який двічі пройшов через процедуру імпічменту.

ДАЛІ У СЕНАТІ

Імпічмент схожий на обвинувальний акт: він призводить до судового розгляду в Сенаті США, який на початку минулого року виправдав Трампа під час його першого імпічменту.

Дві третини голосів знадобляться, щоб засудити Трампа за звинуваченнями згідно з імпічментом та усунути його з посади.

Це означає, що всі 50 демократів і принаймні 17 з 50 республіканців Сенату повинні були б проголосувати, щоб засудити його. Станом на неділю лише двоє республіканців Сенату публічно заявили, що Трамп не мав би відбувати свій термін до кінця.

Час є також проблемою, оскільки президентський термін Трампа добігає кінця 20 січня, коли Байден має складати присягу.

Сенат повинен розглянути звинувачення щодо імпічменту, як тільки вони отримають їх від Палати, яка не повернеться до роботи до 19 січня.

Це означає, що Сенат буде поглинений в процедурі імпічменту протягом перших тижнів президенства Байдена, замість того, щоб голосувати за кандидатури до уряду та за інші політичні пріоритети, такі як відповідь на пандемію COVID-19.

Палата представників могла б уникнути цього сценарію просто відтермінувавши надсилання обвинувачень щодо імпічменту до Сенату на 100 днів, як запропонував представник Демократичної партії Джеймс Кліберн в ефірі CNN у неділю.

Це дозволило б Конгресу зосередитися на порядку денному Байдена. До того часу, коли Сенат дійшов би до обвинувачень щодо імпічменту, Трамп вже був би далеко від Білого дому. Але якби вони проголосували за засудження, йому було б заборонено займати державні посади у майбутньому.

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