США: суддя заблокував рішення адміністрації Трампа про нові обмеження для біженців

Федеральний суддя Сполучених Штатів Америки заблокував запропоновану адміністрацією президента США Дональда Трампа реформу, яка передбачає нові обмеження для прохачів притулку.

Суддя Окружного суду Каліфорнії прийняв позов, поданий адвокаційними групами іммігрантів, які стверджували, що виконувач обов’язків, який санкціонував заходи, не був законно призначений на посаду.

Реформа мала набути чинності 11 січня. Вона змінювала принципи отримання статусу біженця в США. Якби заявка на статус біженця була визнана «необґрунтованою», прохач притулку міг би назавжди бути позбавленим права отримати захист у Сполучених Штатах.

8 січня Трамп відкликав свою пропозицію призначити посадовця, який затвердив реформу, – виконувача обов’язків міністра національної безпеки США Чеда Вульфа. Це сталося після того, як Вульф засудив штурм Капітолію США прихильниками Трампа 6 січня.