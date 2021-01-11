Американські компанії після подій 6 січня: «не можемо підтримувати політиків, які не підтримують закон»

Провідні фінансові компанії США Goldman Sachs Group Inc, Citigroup Inc, Morgan Stanley, JPMorgan Chase & Co планують призупинити пожертви на користь тих американських політиків, які підтримали дії Дональда Трампа та його прибічників, пише Bloomberg.

Низка потужних американських компанії, таких як Ford, Exxon Mobil, FedEx, та інші, заявили, що переглядають свою стратегію щодо пожертв політикам після подій 6 січня у Вашингтоні, коли прихильники Дональда Трампа увірвалися у Капітолій під час засідання Конгресу із сертифікації результатів виборів президента. .​

Деякі компанії, включаючи готельну мережу Marriott International, потужну страхову компанію Blue Cross Blue Shield а також холдинг Commerce Bancshares, заявили про припинення пожертв на користь політиків, які виступили проти сертифікації результатів голосування на президентських виборах у США, що засвідчила перемогу новообраного президента Джо Байдена.

Такі дані навела агенція Popular Information, яка опитала 144 корпорації стосовної їхніх планів щодо пожертв на користь 8 сенаторів-республіканців, які виступили проти сертифікації.

Blue Cross Blue Shield PAC оголосив, що призупиняє підтримку всіх законодавців-республіканців, які намагались порушити засвідчення «результатів листопадових виборів, шляхом оскарження результатів голосування Колегії вибірників», пише Newsweek.

«Ми не будемо підтримувати кандидатів, які не підтримують закон», - йдеться у внутрішній записці Citi до своїх співробітників, наведеній The New York Times.

Конгресмени від Демократичної партії США планують розпочати процедуру імпічменту президента США Дональда Трампа, але спершу приймуть резолюцію із закликом до віце-президента США Майка Пенса впродовж 24 годин розпочати процедуру відсторонення Трампа від влади.

Такі плани оприлюднила спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі у листі до конгресменів від 10 січня 2021 року.

«Ми закликаємо віце-президента відповісти впродовж 24 годин» після ухвалення резолюції, йдеться в листі Пелосі. Якщо цього не станеться, демократи ініціюватимуть другий імпічмент проти президента Трампа.

Віце-президент США, за підтримки більшості членів кабінету міністрів, може розпочати процедуру відсторонення президента від влади в рамках 25-тої поправки до Конституції США, яка передбачає такі повноваження у випадку, якщо президент не здатний виконувати свої обов’язки.

«Задля захисту нашої Конституції та демократії ми діятимемо швидко, бо цей президент становить загрозу для обох них», – написала Пелосі в листі.

В інтерв‘ю CBS News Пелосі висловила впевненість в тому, що в Конгресі існує «значна підтримка» для другого імпічменту президента.

Заклики до імпічменту прозвучали після того, як натовп 6 січня штурмував будівлю американського парламенту в той час, коли там відбувалось засідання з сертифікації результатів виборів президента.

Однак, вказують оглядачі, навіть якщо імпічмент пройде в Палаті представників США, повноваження відсторонити Трампа від виконання обов‘язків президента на основі імпічменту має Сенат, де більшість все ще контролює Республіканська партія.

Лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл, за повідомленнями ЗМІ, поширив серед сенаторів-республіканців інформаційне повідомлення стосовно строків можливого імпічменту.

В повідомленні йдеться, що Сенат може зібратись для розгляду імпічменту не раніше 19 січня, крім випадку, якщо всі 100 сенаторів висловляться одноголосно за дострокове повернення. Це означатиме, що процедуру імпічменту не буде завершено до інавгурації.

Білий дім закликав Палату представників утриматись від імпічменту. «Як вчора заявив президент Трамп, зараз час зцілення та єдності країни. Політично вмотивований імпічмент проти президента, коли його строк завершується через 12 днів, лише ще більше розділить нашу величну країну», – наголосили в Білому домі минулого тижня.

Демократи планують виставити на голосування резолюцію із зверненням до Пенса у понеділок. Якщо її не буде підтримано одностайно Конгресом, друге голосування може відбутись у вівторок.

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