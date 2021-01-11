Amazon припинив надавати хостинг популярній у ультраправих мережі Parler

Консервативна соціальна мережа Parler, як і очікувалося, припинила роботу 11 січня після того, як втратила доступ до веб-сервісів Amazon через звинувачення в тому, що вона не змогла належним чином контролювати контент, що містить насильство.

Популярність Parler серед прихильників президента США Дональда Трампа та представників ультраправих зросла після того, як колишнього президента заблокувала більшість основних платформ соціальних мереж після штурму Капітолію США натовпом його прихильників 6 січня.

Повідомлення про підтримку насильства, котре потрясло Сполучені Штати, і заклики до нових протестів поширилися на платформі, що спонукало Apple і Google видалити додаток Parler зі своїх магазинів.

У листі власникам Parler Amazon заявила, що призупиняє роботу платформи, яка стверджує, що у неї більш ніж 12 мільйонів користувачів, від своїх послуг хмарного хостингу за допущення «загроз насильства». У відповідь генеральний директор Parler Джон Матц звинуватив технологічних гігантів у «війні зі свободою слова».

Parler припинив роботу відразу після півночі за тихоокеанським часом (10 година ранку за Києвом) 11 січня.

Parler був запущений у 2018 році. Мережа позиціонувала себе як «неупереджена» і користувалася популярністю серед користувачів, яким заборонений доступ до Twitter.

У дні, що передували штурму Капітолію, деякі користувачі мережі відкрито обговорювали способи зупинити визнання Конгресом перемоги обраного президента Джо Байдена. У мережі також поширювалися необґрунтовані звинувачення і наклепницькі претензії на адресу низки високопоставлених американських діячів.