Трамп став першим президентом США, якому оголосили імпічмент двічі

Палата представників Конгресу США 13 січня оголосила імпічмент президенту США Дональду Трампу через його роль у підбурюванні натовпу своїх прихильників до штурму Капітолію минулого тижня. У єдиній статті імпічменту Трампа звинувачують у заклику до заколоту.

За оголошення імпічменту проголосували 222 демократи і 10 членів Республіканської партії. Проти виступили 197 республіканців.

Таким чином, Дональд Трамп став першим американським президентом, якому імпічмент був оголошений двічі. Вперше це сталося 18 грудня 2019 року, тоді Палата представників проголосувала за імпічмент Трампу за статтею «перевищення повноважень» через прохання до української влади розслідувати діяльність родини Джо Байдена, нині обраного президента США.

Остаточне рішення з питання про відсторонення президента від влади ухвалює Сенат. Він навряд чи візьметься за розгляд справи про імпічмент до президентської інавгурації Джо Байдена, яка пройде 20 січня.

Віцепрезидент США Майк Пенс 12 січня оголосив, що не має наміру починати процес відсторонення президента Дональда Трампа від влади на підставі повноважень, наданих йому 25-ю поправкою до конституції країни.

Також 12 січня Трамп уперше прокоментував плани демократів оголосити йому імпічмент, порівнявши їх із «полюванням на відьом». Трамп також сказав, що ці плани викликають «гнів» у багатьох людей.