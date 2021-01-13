Палата представників США почала слухання щодо імпічменту Трампа

Палата представників США почала слухання щодо імпічменту президента Дональда Трампа через роль в штурмі Капітолію минулого тижня натовпом його прихильників.

Слухання 13 січня ініціювали демократи, які мають більшість у Палаті, і єдина стаття про імпічмент за підбурювання до заколоту, схоже, отримала підтримку декількох республіканців всього за тиждень до того, як Трамп має покинути свій пост.

Відсторонення Трампа з посади може відбутися за 25-ю поправкою до Конституції, що передбачає передачу президентських повноважень віцепрезидентові, в разі неможливості чинним президентом США виконувати свої обов’язки.

Поки законодавці обговорюють це питання, військові і поліція Національної гвардії розміщені навколо Капітолію для гарантування безпеки.

Остаточне рішення з цього питання ухвалює Сенат. Він навряд чи візьметься за розгляд справи про імпічмент до президентської інавгурації Джо Байдена, яка пройде 20 січня.

Віцепрезидент США Майк Пенс 12 січня оголосив, що не має наміру починати процес відсторонення Трампа від влади на підставі повноважень, наданих йому 25-ю поправкою до конституції країни.

Напередодні Дональд Трамп вперше прокоментував плани демократів оголосити йому імпічмент, порівнявши їх із «полюванням на відьом». Трамп також сказав, що ці плани викликають «гнів» у багатьох людей.

Внаслідок штурму Капітолію 6 січня загинули п’ятеро людей. Того дня там відбувалося спільне засідання Конгресу із засвідчення результатів президентських виборів, на яких перемогу здобув суперник Трампа – демократ Джо Байден.

Трамп, який не визнає своєї поразки на виборах, заявив, що не прийде на інавгурацію Байдена 20 січня.

ФБР попередило про можливі «збройні протести» у США перед інавгурацією.