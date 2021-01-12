ФБР попередила про можливі «озброєні протести» перед інавгурацією Байдена

Федеральна служба безпеки США повідомила про можливі «озброєні протести» перед інавгурацією обраного президента Джо Байдена 20 січня.

Федеральні правоохоронні органи видали бюлетень, отриманий ЗМІ США 11 січня, в якому мовилося, що «озброєні протести» можуть бути заплановані в усіх 50 столицях штатів і в будівлі Капітолія.

У більшості штатів, за помітним винятком Вашингтону, округ Колумбія, відкрите носіння зброї є законним.

Бюлетень, в якому зазначається, що протести можуть статися з 16 по 20 січня, з’явився в зв’язку з посиленням безпеки у Вашингтоні і в законодавчих зборах штатів після масових заворушень у Капітолії минулого тижня.

П’ятеро людей загинули під час штурму Капітолію після того, як президент Дональд Трамп розсердив прихильників необґрунтованими заявами про фальсифікацію виборів, оскільки законодавці в цей момент засвідчували результати виборів.

ФБР також отримало інформацію про групу, яка закликає інших «штурмувати» суди штатів, місцеві та федеральні органи влади і адміністративні будівлі, якщо Трамп буде відсторонений від посади до закінчення терміну його повноважень.

Група також загрожує «штурмом» урядових будівель по всій країні в день інавгурації Байдена, згідно з бюлетенем, отриманим ABC News і CNN.

Окрім того, демократи Палати представників наполягають на імпічменті Трампа цього тижня.

Байден заявив 11 січня, що він не боїться приносити присягу зовні на сходах будівлі Капітолію, у традиційній обстановці. Трамп зазначив, що не буде присутній на церемонії, і обраний президент підтримав це рішення. Пенс сказав, що планує приїхати.

У відповідь на занепокоєння з приводу можливого насильства, Трамп пізно увечері 11 січня оголосив про надзвичайний стан в столиці країни. Декларація дозволяє Міністерству внутрішньої безпеки та Федеральному агентству з надзвичайних ситуацій координувати свої дії з місцевою владою у випадку необхідності. Надзвичайний стан буде діяти до 24 січня.

При цьому виконуючий обов’язки міністра внутрішньої безпеки Чад Вольф несподівано оголосив про свою відставку з посади глави органу, що відповідає за безпеку на інавгурації 20 січня. За словами Вольфа, у відставку він іде з процедурних причин. На його місце призначено адміністратора Федерального агентства з надзвичайних ситуацій Піта Гейнора. Повідомляючи про відставку, Вольф не згадував про штурм Капітолію.

Тим часом Національна гвардія отримала дозвіл направити в Вашингтон до 15 000 військовослужбовців для посилення безпеки під час інавгурації.

Мер Вашингтону Мюріел Баузер також закликала Міністерство внутрішніх справ США скасувати дозволи на публічні збори до 24 січня.

У відповідь на насильство минулого тижня столиці штатів посилили безпеку.