Україну на інавгурації президента США представлятиме посол Єльченко

Українську державу 20 січня на інавгурації президента США Джо Байдена офіційно представлятиме посол України у Вашингтоні Володимир Єльченко. Про це з посиланням на слова дипломата 11 січня повідомляє інформагенція «Укрінформ».

«Інавгурація президента – це спеціальна церемонія в США, яка точно не пов’язана із зустрічами з іноземними лідерами. Для цього існують окремі офіційні візити», – пояснив Єльченко.

У пресслужбі посольства України в США уточнили, що це стосується всіх без винятку країн, які мають посольства в Сполучених Штатах. «Цього року інавгураційний комітет поінформував нотою всі іноземні дипломатичні представництва у Вашингтоні, що жодних змін стосовно рівня участі не передбачається», – зауважили в українському посольстві.

Колишній віцепрезидент США демократ Джо Байден здобув перемогу на виборах глави Білого дому 3 листопада 2020 року. Його інавгурація запланована на 20 січня.

За традицією, обраний президент складає присягу на балконі Конгресу США в присутності запрошених гостей та багатотисячного натовпу американців. Через карантинні заходи, пов’язані з пандемією COVID-19, інавгураційний комітет оголосив про обмеження на церемонії, а команда Джо Байдена й Камали Гарріс звернулася до американців із проханням залишатися вдома цього дня. Крім того, передбачаються зміни в процедурі традиційної ходи президента від Капітолію до Білого дому.