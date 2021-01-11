Байден номінує дипломата Вільяма Бернса на посаду голови ЦРУ. Ось що він казав про Україну

Новообраний президент США Джо Байден планує призначити Вільяма Бернса, колишнього дипломата з 33-річним стажем, на посаду голови ЦРУ.

Вільям Бернс, який вільно розмовляє російською та арабською, з 2005-го по 2008 рік служив послом США в Росії. Він також відомий своєю роллю в укладанні ядерної угоди щодо Ірану, з якої США вийшли за адміністрації Дональда Трампа. Наразі Бернс очолює американський аналітичний центр «Фундація Карнегі за міжнародний мир».

«Посол Бернс – держслужбовець, перевірений в кризах, який провів свою кар‘єру, працюючи над тим, щоб американці були в безпеці, – йдеться в заяві Джо Байдена. – Він поділяє моє глибоке переконання, що розвідка має бути поза політикою і що віддані професіонали розвідки, які служать нашій країні, заслуговують на нашу вдячність та повагу».

В 2019 році вийшли мемуари Бернса, в яких він, зокрема, згадує своє спілкування з російський президентом Володимиром Путіним і відгукується про нього, як про «легкозаймисте поєднання нарікань, амбіцій та вразливості».

Він (Путін) зміг переконати 42-43 мільйони українців, що вони мають втримати свою незалежність

Бернс не вважає Путіна стратегом. «Якщо подивитись на стратегічні наслідки його агресії в Україні, – говорив Бернс в інтерв‘ю PBS раніше, – то він зміг переконати 42-43 мільйони українців, що вони мають втримати свою незалежність і забезпечити, що вони жодним чином у своєму політичному та економічному виборі не залежать від Росії».

Вірю у підтримку здорової суверенної України. Гадаю, це життєво важливо для здорової Європи

Під час свого виступу в університеті Дюк в 2019 році Бернс висловився на підтримку України. «Я твердо вірю у підтримку здорової суверенної України. Гадаю, це життєво важливо для здорової Європи та еволюції Росії».

Він у 2008 році не підтримував вступ України до НАТО, вважаючи, що Путін використовував це, щоб підживити наратив, що США виступають проти Росії. В своєму коментарі для The New Yorker Бернс зауважив, що коли США «спонукали до того, щоб відкрити двері до офіційного членства України та Грузії, гадаю, це підживлювало слова Путіна про те, що Сполучені Штати хочуть пригнітити Росію, зашкодити їй у тому, що, на його думку, було правом Росії у сфері впливів».

Із 2017 року Бернс також виступав із статтями з критикою міжнародної політики адміністрації президента США Дональда Трампа, а також виступив проти рішення про відкликання з України посла США Марі Йованович.