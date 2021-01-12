Трамп і Пенс зустрілися вперше після штурму Капітолію і провели «хорошу розмову»

Президент США Дональд Трамп і віцепрезидент Майк Пенс зустрілися в Білому домі ввечері 11 січня перше після штурму Капітолію і мали «хорошу розмову», повідомили західні агентства з посиланням на високопоставленого співробітника Білого дому.

Зустріч президента і віцепрезидента пройшла на тлі повідомлень про напружені стосунки між ними після минулотижневого нападу прихильників Трампа на Капітолій, де вів засідання Пенс.

За даними представника Білого дому, Пенс не має наміру давати згоду на вимогу демократів і задіювати 25-ту поправку до Конституції, щоб усунути Трампа з посади як нездатного виконувати обов’язки. Трамп також не має наміру подавати у відставку до закінчення терміну його повноважень 20 січня.

Трамп і Пенс «пообіцяли продовжувати роботу від імені країни до кінця свого терміну», додав чиновник.

За повідомленнями, Пенс був розлючений через те, що Трамп підбурював своїх прихильників до походу на Капітолій безпідставними заявами про фальсифікацію виборів. Президент також відкрито критикував Пенса, заявляючи, що йому бракує сміливості за те, що той відмовився змінити результати виборів.

Трамп, який втратив доступ до соцмереж, в основному не давав коментарів після штурму Капітолію, внаслідок якого загинули п’ять людей.

Палата представників Конгресу США 11 січня опублікувала проєкт резолюції про імпічмент президента Дональда Трампа. Текст містить одне звинувачення – в підбурюванні до заколоту.



Питання проімпічмент буде розглянуте 13 і 14 січня.



Повноваження Трампа добігають кінця 20 січня. Якщо до цього часу Палата представників оголосить йому імпічмент, а Сенат затвердить це рішення, то він більше ніколи не зможе брати участь у виборах глави держави.

У 2019 році Палата представників уже оголошувала Трампу імпічмент. Тоді Сенат не ухвалив рішення про відсторонення президента, тому Трамп залишився на посаді.