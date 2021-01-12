Експерт зі США про поділ в американському суспільстві

Конституційний експерт зі США Браян Кальт в інтерв’ю Радіо Свобода через скайп пояснює перспективи нового імпічменту президента США Дональда Трампа, застосування щодо нього 25-ї поправки до Конституції США про визнання таким, що не здатний виконувати повноваження, і коментує поділ в американському суспільстві.