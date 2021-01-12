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12 січня 2021, Київ 20:51
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Експерт зі США про поділ в американському суспільстві

Експерт зі США про поділ в американському суспільстві
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Експерт зі США про поділ в американському суспільстві

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Конституційний експерт зі США Браян Кальт в інтерв’ю Радіо Свобода через скайп пояснює перспективи нового імпічменту президента США Дональда Трампа, застосування щодо нього 25-ї поправки до Конституції США про визнання таким, що не здатний виконувати повноваження, і коментує поділ в американському суспільстві.

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