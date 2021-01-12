Twitter заблокував близько 70 тисяч акаунтів прихильників QAnon після штурму Капітолію

Корпорація Twitter з 8 січня заблокувала близько 70 тисяч акаунтів соцмережі, які використовували прихильники конспірологічної теорії QAnon.

Як повідомила адміністрація соцмережі 12 січня, в багатьох випадках одна особа вела відразу кілька акаунтів. Корпорація почала масштабні блокування після подій 6 січня у Вашингтоні, коли сотні прихильників президента Дональда Трампа – серед яких були і прихильники QAnon – увірвалися в будівлю Капітолію, намагаючись зірвати затвердження підсумків президентських виборів.

«Ці акаунти займалися розповсюдженням шкідливого вмісту, пов’язаного з QAnon, і в першу чергу були присвячені розповсюдженню цієї теорії змови», – мовиться у повідомленні.

Також в правила користування твіттером внесені зміни – відтепер прямо заборонено використовувати соціальну мережу для того, щоб «втручатися у вибори» або вводити людей в оману в зв’язку з виборами або іншими подібними процедурами. Маються на увазі і не підтверджені фактами твердження про те, що вибори в США були сфальсифіковані на користь Джо Байдена. Повідомлення з неправдивою інформацією можуть відповідний чином позначатися, а якщо користувач твіттера буде їх повторювати, його акаунт можуть заблокувати.

Соціальна мережа Twitter повідомила 8 січня, що остаточно заблокувала обліковий запис чинного президента США Дональда Трампа через ризик «підбурювання до насильства».

Сам Трамп в офіційному твітері президента США звинуватив соціальну мережу в забороні свободи слова. Згодом його дописи видалили і звідти.

Акції корпорації Twitter після видалення облікового запису Трампа впали на кілька відсотків, хоча і немає доказів того, що ці дві події безпосередньо пов’язані.