У Вашингтоні посилюють заходи безпеки перед інавгурацією Байдена

Національна гвардія США та служби безпеки готуються до надзвичайних заходів безпеки в американській столиці у межах приготувань до інавгурації новообраного президента Джо Байдена 20 січня.

З огляду на події 6 січня, коли групи прихильників президента Дональда Трампа увірвалися в будівлю Капітолію, спеціальні операції у Вашингтоні розпочнуть 13 січня, а не 19 січня, як це планували раніше.

Національна гвардія у понеділок підтвердила, що задіє для охорони столиці до 15 000 службовців, що майже вдвічі більше ніж на інавгурації 2016 року.

Президент Дональд Трамп оголосив у Вашингтоні надзвичайний стан на період до 24 січня, що уповноважує Міністерство внутрішньої безпеки США діяти «для запобігання загрозі катастрофи».

Тим часом голова міської влади Вашингтона Мюрієл Баузер закликає людей не з’їздитися до столиці на інавгурацію, а натомість пропонує спостерігати за церемоніями у засобах масової інформації, вказуючи на пандемію коронавірусу і на напад на Капітолій минулого тижня.

Мюрієл Баузер сказала, що цього року інавгурація відбуватиметься за надзвичайних обставин, зокрема, з огляду на коронавірус, тому планування подій виходить за звичайні параметри.

Американські засоби масової інформації повідомляють, що Федеральне бюро розслідувань зосередило увагу на тому, що називають запланованими збройними протестами у Вашингтоні та інших містах.

ЗМІ посилаються на внутрішні документи ФБР, зміст яких переповіли поінформовані працівники служб охорони закону.

У відповідь на запитання «Голосу Америки» Джо Байден сказав у понеділок, що він за свою особисту безпеку не турбується.

«Мене не турбує складення присяги надворі», – сказав Байден і додав, що ті, хто був причетний до «заколотництва і загрожував життю людей» повинні бути притягнуті до відповідальності.