Трамп засудив пропозицію оголосити йому імпічмент

Президент США Дональд Трамп уперше після заворушень у Вашингтоні 6 січня з’явився на публіці і поспілкувався з журналістами перед тим, як вирушити до штату Техас. Він уперше прокоментував плани демократів у Палаті представників оголосити йому імпічмент, засудивши їх і порівнявши з «полюванням на відьом». Трамп також сказав, що ці плани викликають «гнів» у багатьох людей.

Президент заперечує, що 6 січня підбурював своїх прихильників до насильства. Саме після мітингу за участю Трампа частина його учасників увірвалася до будівлі Капітолію, очевидно, з метою зірвати затвердження Конгресом перемоги опонента Трампа Джо Байдена на виборах президента. Трамп сказав, що в його промові не було закликів до насильства. Він також засудив технологічні компанії за те, що вони заблокували йому доступ до соціальних мереж.

У Техасі Трамп планує відвідати кордон із Мексикою і виступити на тлі прикордонної стіни, спорудження якої було однією з його обіцянок.

Палата представників Конгресу 12 січня розгляне запропоновану демократами резолюцію із закликом до віцепрезидента та інших чиновників адміністрації усунути президента від виконання обов’язків відповідно до 25-ї поправки до конституції. Голосування очікується вночі за київським часом.

Якщо віцепрезидент не дослухається до резолюції, то вже 13 січня демократи обіцяють виставити на обговорення Конгресу питання про імпічмент Трампа за звинуваченням у підбурюванні до заколоту. Більшість коментаторів вважає, що контрольована демократами Палата представників може встигнути оголосити Трампу імпічмент до кінця терміну його повноважень 20 січня, але Сенат навряд чи встигне до цієї дати розпочати процес його відсторонення від посади.