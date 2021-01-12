Доступність посилання

Sister Sites
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
13 січня 2021, Київ 02:58
Новини | Міжнародні

Трамп закликав до «миру і спокою» на тлі зусиль з його відсторонення від влади

Президент США Дональд Трамп перед відльотом до Техасу, 12 січня 2021 року

Президент США Дональд Трамп 12 січня закликав до «спокою» після того, як відкинув свою відповідальність за напад натовпу на Конгрес після мітингу його прихильників 6 січня.

«Зараз час для нашої нації зцілитися, настав час миру і спокою», – сказав Трамп під час поїздки до міста Аламо в штаті Техас.

Трамп виступив із такими словами за кілька годин до того, як Палата представників розгляне запропоновану демократами резолюцію, яка містить заклик до віцепрезидента Майка Пенса послатися на 25-ту поправку до Конституції США та усунути Трампа з посади через його роль у подіях 6 січня.

«25-та поправка становить для мене нульовий ризик», – наголосив Трамп, виступаючи біля стіни на кордоні з Мексикою – символу жорсткої імміграційної політики, яку він реалізовував упродовж свого чотирирічного терміну в Білому домі.

Перед від’їздом до Техасу Трамп назвав зусилля щодо його імпічменту «полюванням на відьом». Конгресмени-демократи в Палаті представників планують розпочати процедуру імпічменту, якщо їхні заклики до Пенса щодо застосування 25-ї поправки виявляться безрезультатними.

25-та поправка до Конституції США була схвалена після загибелі президента Джона Кеннеді. Вона передбачає можливість відсторонення глави держави в разі його недієздатності, а також дозволяє вирішити ситуації, коли хвороба або смерть президента не дозволяють йому ані виконувати обов’язки, ані піти у відставку. У такому разі виконувати обов’язки президента до інавгурації нового глави держави має віцепрезидент.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG