Трамп закликав до «миру і спокою» на тлі зусиль з його відсторонення від влади

Президент США Дональд Трамп 12 січня закликав до «спокою» після того, як відкинув свою відповідальність за напад натовпу на Конгрес після мітингу його прихильників 6 січня.

«Зараз час для нашої нації зцілитися, настав час миру і спокою», – сказав Трамп під час поїздки до міста Аламо в штаті Техас.

Трамп виступив із такими словами за кілька годин до того, як Палата представників розгляне запропоновану демократами резолюцію, яка містить заклик до віцепрезидента Майка Пенса послатися на 25-ту поправку до Конституції США та усунути Трампа з посади через його роль у подіях 6 січня.

«25-та поправка становить для мене нульовий ризик», – наголосив Трамп, виступаючи біля стіни на кордоні з Мексикою – символу жорсткої імміграційної політики, яку він реалізовував упродовж свого чотирирічного терміну в Білому домі.

Перед від’їздом до Техасу Трамп назвав зусилля щодо його імпічменту «полюванням на відьом». Конгресмени-демократи в Палаті представників планують розпочати процедуру імпічменту, якщо їхні заклики до Пенса щодо застосування 25-ї поправки виявляться безрезультатними.

25-та поправка до Конституції США була схвалена після загибелі президента Джона Кеннеді. Вона передбачає можливість відсторонення глави держави в разі його недієздатності, а також дозволяє вирішити ситуації, коли хвороба або смерть президента не дозволяють йому ані виконувати обов’язки, ані піти у відставку. У такому разі виконувати обов’язки президента до інавгурації нового глави держави має віцепрезидент.