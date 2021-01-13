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14 січня 2021, Київ 01:55
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Дональду Трампу вдруге оголосили імпічмент – відео

Дональду Трампу вдруге оголосили імпічмент – відео
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Дональду Трампу вдруге оголосили імпічмент – відео

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Палата представників Конгресу США 13 січня оголосила імпічмент президенту США Дональду Трампу через його роль у підбурюванні натовпу своїх прихильників до штурму Капітолію минулого тижня. У єдиній статті імпічменту Трампа звинувачують у заклику до заколоту. За оголошення імпічменту проголосували 222 демократи і 10 членів Республіканської партії. Проти виступили 197 республіканців. (Відео Reuters).

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