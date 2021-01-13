Байден назвав Саманту Пауер «голосом сумління», вона стане членом Ради національної безпеки США в його уряді

Обраний президент США Джо Байден 13 січня номінував колишню посолку США в ООН Саманту Пауер на посаду керівника Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), відзначивши її досвід у вирішенні кризових ситуацій у світі. Як повідомляє журналістка каналу CNN Арлетт Сенц, посада Пауер входитиме до Ради національної безпеки США.

«Пауер... співпрацюватиме з нашими партнерами в боротьбі з основними викликами нашого часу – включно з COVID-19, зміною клімату, бідністю в глобальному масштабі і відступом від демократії», – наголошено в заяві перехідної команди Байдена.

«Державниця і дипломатка, випробувана у кризових ситуаціях, посолка Пауер є лідером, що сприяє консолідації світу на шляху вирішення довготривалих конфліктів, реакції на надзвичайні ситуації в гуманітарній сфері, захист людської гідності та зміцнення верховенства закону і демократії», – йдеться далі в документі.

В оприлюдненому відео Байден також назвав Пауер «визнаним у світі голосом сумління та моральної чіткості». За його словами, на чолі агентства Пауер буде «потужною силою, заснованої на принципах американської участі».

На своїй сторінці у соціальній мережі «Твітер» Пауер заявила, що вважає величезним успіхом можливість працювати з командою Агентства США з міжнародного розвитку.

Із 2013 по 2017 рік Саманта Пауер була послом США в ООН в адміністрації президента Барака Обами, в складі якої Джо Байден обіймав посаду віцепрезидента.

Журналістка за фахом, Пауер із 2009-го до 2013 року входила в команду Білого дому з питань національної безпеки. За книгу «Проблема з пекла» (присвячену етнічним чисткам – ред.) вона була удостоєна Пуліцерівської премії.

У квітні 2016 року Саманта Пауер дала інтерв'ю керівнику Української служби «Голосу Америки» Мирославі Гонгадзе. Ось ця розмова: