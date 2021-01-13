Чи буде «велике переселення» крайньоправих? Прихильники Трампа втікають із Twitter та Facebook

Відеоплатформа YouTube найповільніше відреагувала на загрозу, яку, на думку провідних соціальних мереж, становить доступ до них президента США Дональда Трампа, після того, як він минулого тижня використовував соцмережі як мегафон, після чого відбувся штурм будівлі Капітолію. Тож коли Twitter, Facbook та низка менш впливових мереж закрила доступ Трампові «назавжди», або на «невизначений термін», то Youtube вдався лише до накладання тимчасових обмежень на завантаження відеороликів президента Трампа – на сім днів.

У короткій заяві, розміщеній у мережі Twitter, платформа Youtube, яка належить компанії Google повідомила, що видалила новий контент, завантажений на канал Трампа на YouTube, «через занепокоєння з приводу можливого насильства». Youtube також зауважив, що застосував цей крок як перше попередження. Пізніше Youtube додав, що беручи до уваги постійні занепокоєння щодо насильства, буде «на невизначений час відключати коментарі на каналі президента Трампа, як це робилося з іншими каналами, де в розділі коментарів є проблеми з безпекою».

Як повідомила речниця компанії в коментарі спеціалізованому виданню TechCrunch, контент, завантажений на канал 12 січня, був видалений через порушення політики щодо підбурювання до насильства.

Представниця Youtube заявила, що платформа сприймає підвищений ризик насильства у світлі останніх подій та через попередні зауваження Трампа. Вона підтвердила, що YouTube планує застосувати свою стандартну політику «трьох попереджень», згідно з якою, канал, який протягом 90 днів отримує три попередження, закривається остаточно.

Останні відео, які доступні на офіційному каналі Дональда Трампа, були опубліковані 12 січня. Це – його промова, зроблена на кордоні з Мексикою, де він говорить, що виконав свою обіцянку, зроблену в 2016 році, і «збудував стіну». Загалом у цей день канал Трампа на YouTube опублікував вісім нових відео, включно з тим, в якому Трамп сказав журналістам, що, на його думку, великі технологічні компанії, Big Tech, «допустили страшну помилку», заблокувавши його.

Соцмережі під подвійним тиском

На момент цього повідомлення кількість підписників президента Трампа в мережі Youtube становила 2,78 мільйона осіб. Нині Youtube, як і інші соцмережі опинилися під подвійним тиском користувачів, які, з одного боку, звинувачують соціальні платформи в цензурі, а інші – погрожують організувати бойкот рекламодавців, якщо соцмережі далі дозволятимуть поширення мови ворожнечі через свої канали.

Серед тих, хто вимагав закрити канал президента Трампа, була кампанія Stop Hate for Profit (SHP) – «Зупиніть ненависть заради наживи», яка влітку минулого року провела кампанію бойкоту рекламодавців у Facebook. На хвилі расових протестів у США організатори кампанії бойкоту вимагали, щоб платформа не допускала поширення расизму, дезінформації та іншого шкідливого контенту.

Незважаючи на широкомасштабний бойкот, Facebook опублікував рекордні доходи за третій квартал, але погодився створити посаду уповноваженого з питань громадянських прав.

Акції компанії Twitter також були на підйомі протягом всього минулого року і виросли на 70% з початку січня 2020 року. Але через відключення від його улюбленої платформи президента Трампа, інвестори побоюються, що багато його прихильників покинуть платформу. А це – не багато, не мало, а понад 88 мільйонів підписників Трампа. Також інвестори вважають, що запровадження законодавства про зовнішнє регулювання соціальних мереж, які досі самі могли встановлювати свою політику, зашкодить бізнесу.

Заклики до запровадження державного регулювання лунають останнім часом все частіше. Обраний президент США Джо Байден критикував «величезну зарозумілість» лідерів технічного сектору. З критикою на адресу технологічних компаній виступила німецька канцлерка Ангела Меркель та низка політиків ЄС. Тож аналітики очікують, що протягом наступних чотирьох років буде вжито більше легальних кроків для стримування влади технологічних компаній.

Інші політики можуть замінити Трампа

Та поки найбільші інвестори компанії Twitter зберігають мовчання, деякі аналітики вважають, що якщо Twitter і зазнає відпливу користувачів, то він буде невеликий і тимчасовий, бо американці звикли читати на платформі заяви чинних політків. «Ми думаємо, що інші політики можуть замінити Трампа, і звертаємо увагу на те, що з 17 листопада кількість прихильників Трампа зменшилася приблизно на 180 000, а обраного президента Байдена – виросла на більше ніж 4 мільйони», – зауважують аналітики Bank of America, яких цитує агентство Reuters.

Аналітики вважають, що вирішальною буде реакція рекламодавців, які є головним джерелом доходів для Twitter. Компанії, що рекламують свої товари і послуги в соцмережах, хочуть триматися подалі від політичних баталій, тому в часи заворушень замовлення на рекламу падають. Так, наприклад, було влітку, коли США охопили масові протести після смерті Джорджа Флойда у травні.

На тлі цих побоювань акції Twitter цього тижня впали на 9%. Акції інших соцмереж також впали після їхнього оголошення про закриття акаунтів президента Трампа – акції Facebook знизилися майже на 4%, а Alphabet, якому належить Google i Youtube, – на 2%.

Які альтернативи?

Цього тижня Apple, Alphabet та Amazon призупинили роботу Parler, соціальної мережі, яку підтримують багато прихильників Трампа, вилучивши зі своїх онлайн магазинів додатки та відмовивши у веб-хостингу, що фактично робить послугу недоступною. Додаток Parler, чия популярність зростала і в якому дехто бачив альтернативу до Facebook та Twitter, зник за лічені хвилини.

Як вважають аналітики, Parler може пошукати собі іншого провайдера, але після втрати Amazon, який є найбільшим провайдером сайтів у світі, навряд чи інші великі провайдери, зважаться мати справу з соцмережею, яка має репутацію мережі для ультраправих.

Частина прихильників ультраправих ідей, як повідомляють, «переселилася» на Gab, платформу, створену в 2016 році як таку, що забезпечує свободу слова. Як повідомляють бізнес-видання, станом на квітень 2020 року на сайті було зареєстровано понад 1,1 мільйона акаунтів, а по всьому світу сайтом користувалося щомісяця 3,7 мільйона відвідувачів.

Цей сайт заборонений в магазинах додатків компаній Apple та Google, йому відмовило 25 провайдерів, але до нього ще можна отримати доступ через браузер. І в останні дні, за повідомленнями самої мережі, кількість її користувачів збільшувалася «на 10 тисяч за годину». У день штурму Капітолію, рух на сайті зріс на 40%, повідомило NPR, Національне громадське радіо США.

Американське радіо звернуло увагу на те, що напад на Капітолій готувався у соцмережах крайньоправих відкрито протягом декількох тижнів. Стаття на сайті NPR цитує експерта Атлантичної ради Джареда Голта, який вивчає діяльність правих у соцмережах, і, за його словами, такі сайти, як Parler, Gab, TheDonald та MeWe, були переповнені потоками «теорій змови, дезінформації та відвертої брехні щодо результатів виборів». При цьому, як він говорить, «ця брехня часто надходила від найвищих арбітрів влади в Республіканській партії, зокрема самого президента Дональда Трампа».

Часопис Forbes пише про те, що потенційні «біженці» з мереж Twitter, Facebook, Youtube, яких виганяють звідти за мову ненависті та дезінформацію, мають й інші можливості знайти собі прихисток. Серед них аналітики називають Signal та Telegram.

Нове дітище мільярдера та засновника WhatsApp Браяна Актона – додаток Signal дозволяє посилати закодовані повідомлення. Раніше ним залюбки користувалися правозахисники та журналісти, які висвітлювали правозахисні рухи, а тепер він привабив і їхніх опонентів – крайньоправих.

Signal дає можливість масово спілкуватися та планувати спільні дії, не турбуючись про те, що мережа модеруватиме контент. Бо Signal не має доступу до повідомлень користувачів, і це теоретично унеможливлює співпрацю з поліцейським розслідуванням, чи іншу співпрацю з владою.

Платформа Signal стає новою популярною альтернативою до сервісу Telegram, який також дає можливість посилати зашифровані повідомлення. За Telegram стоїть інший мільярдер – росіянин Павло Дуров. За словами Дурова, він задумав Telegram як ідеальний інструмент для таких людей, як ті опозиційні політики, які хотіли би сприяти змінам і уникати переслідувань.

Але з’ясувалося, що нині він притягає зовсім іншу публіку. З того моменту, як закрили додаток Parler, протягом вихідних у Telegram з’явилася популярна група під назвою Parler Lifeboat. Вона вже налічує 16 000 членів і зарекомендувала себе як місце для вшанування президента Трампа та спроби державного перевороту 6 січня, «надзвичайної події», як описав її анонімний користувач у ніч на понеділок.

Протягом останнього тижня програми Signal та Telegram очолили графіки завантажень від Apple – із 6 по 10 січня Signal завантажувався в середньому 251 000 разів на день, тоді як Telegram в середньому – 1,1 мільйона. Ці показники, відповідно, становлять 409% і 61% збільшення середнього щоденного завантаження в 2020 році.

Signal та Telegram не замінять Facebook та Twitter

Президент Трамп тривалий час підтримував публічну присутність у Telegram через відкрито доступну групову сторінку, і він продовжував розміщувати публікації в Telegram після того, як його відключили від Facebook та Twitter. Хоча Telegram і дає президентові деякі можливості безперешкодного спілкування, його аудиторія там крихітна – приблизно 500 000 послідовників, у той час як у Twitter та Facebook разом він мав понад 100 мільйонів.

Звичайно, як говорять аналітики, ані Signal, ані Telegram не є справжньою заміною для Twitter чи Facebook. Вони покладаються на приватні повідомлення, а не на масові відкриті мережі великих, загальнодоступних сайтів соціальних медіа. Проте вони дають те, чого не мають Facebook та Twitter: зашифровану анонімність та відсутність контролю над контентом. І ці функції роблять їх по-справжньому небезпечними, говорить Гаррі Фернандес, експерт з відстеження мови ненависті.

За його словами, Signal та Telegram радо «вітають користувачів, яких за пропаганду ненависті вигнали з інших платформ» і дають їм в руки інструмент, який дає можливість спланувати руйнівні масові акції подалі від очей влади.