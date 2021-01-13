YouTube тимчасово заблокував канал Дональда Трампа

YouTube повідомляє, що тимчасово заблокував канал президента США Дональда Трампа за порушення його політики проти підбурювання до насильства.

Компанія, що належить Google, приєдналася до інших основних платформ соціальних медіа, які заблокували чи обмежили роботу акаунтів Трампа після штурму Капітолію його прихильниками, внаслідок чого загинули п’ятеро людей.

«Ми видалили новий контент, завантажений на канал Дональда Трампа за порушення нашої політики», – йдеться в повідомленні YouTube, розміщеному в твіттері.

У компанії оголосили, що як мінімум на сім днів канал буде заблокований для завантаження нових відео.

«З огляду на збереження стурбованості щодо можливості подальшого насильства ми також на невизначений термін вимикаємо коментування на каналі президента Трампа», – додали в YouTube.

Акаунт президента Трампа в YouTube має 2,77 мільйона підписників.

Після закликів Трампа на багатотисячному мітингу своїх прихильників 6 січня кілька сотень із них увірвалися в будівлю Капітолію. Трамп, який тижнями висловлював безпідставні заяви, що вибори були сфальсифіковані, спочатку похвалив своїх прихильників, але пізніше засудив насильство.

Відтоді Twitter і Facebook видалили акаунти Трампа і ліквідували вміст, що підтримує штурм. Snapchat і Twitch тимчасово заблокували роботу акаунтів Трампа.