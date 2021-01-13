Штурм Капітолію: понад 170 людей можуть стати фігурантами кримінальних справ

Американські прокурори заявили, що вони виявили понад 170 людей, яким можуть висунути кримінальні звинувачення у зв’язку з атакою на будівлю Капітолію минулого тижня. Їхня кількість може сягнути кількох сотень, коли масштабний розшук учасників заворушень продовжиться, повідомляє «Голос Америки».

Виконуючий обов’язки окружного прокурора Майкл Шервін заявив журналістам, що наразі більш ніж 70 людям висунуті звинувачення в окрузі Колумбія, і прокурори ведуть роботу щодо ще щонайменше 100 осіб.

Тим часом, лідер демократів у Сенаті Чак Шумер заявив, що прихильників президента Дональда Трампа, що атакували будівлю Капітолію, необхідно внести до списку осіб, яким заборонено перельоти, тому що вони становлять загрозу національній безпеці. «Ми не можемо дозволити, щоб ці заколотники сіли на літак і стали джерелом нового насильства і шкоди», – зазначив Шумер.

Шумер незабаром стане лідером більшості в Сенаті, коли його партія отримає контроль над палатою.

Помічник директора вашингтонського офісу ФБР Стівен д’Антуоно повідомив журналістам, що бюро отримало від громадськості понад 100 тисяч фотографій і відеозаписів, пов’язаних з заворушеннями.