Facebook видалив десятки повідомлень із рекламою Трампа за символіку, яку використовували нацисти

Компанія Facebook 18 червня видалила понад 80 повідомлень із політичною рекламою президента Сполучених Штатів Дональда Трампа за використання символу, яким нацисти позначали політичних в’язнів. Про це повідомляють західні медіа.

У компанії рішення пояснили тим, що реклама порушує «політику проти організованої ненависті».

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«Ми не дозволяємо використовувати символи, які представляють організації чи ідеології, що ґрунтуються на ненависті, якщо тільки вони не подані в контексті чи не засуджуються», – сказав голова відділу безпекової політики компанії Натаніель Ґлейчер на слуханні в комітеті Палати представників.

Йдеться про символ у вигляді перевернутого червоного трикутника. У відповідь директор із комунікацій кампанії Трампа Тім Марто заявив, що цей символ використовує лівий рух «Антифа», тож його використали в рекламі, спрямованій проти цього руху.

Видалені повідомлення були опубліковані в середу на сторінках самого Трампа, кампанії Team Trump та віце-президента Майка Пенса.

На початку червня на тлі масових протестів та випадків насильства у США президент Дональд Трамп заявив, що більшу частину відповідальності за насильство несуть «Антифа й інші радикальні ліві угруповання», і додав, що його адміністрація внесе антифашистський рух «Антифа» в список терористичних організацій.

Тим часом, агентство Reuters зазначає, що число прихильників або членів руху «Антифа» серед учасників протестних акцій залишається невідомим.