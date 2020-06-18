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18 червня 2020, Київ 08:55
Новини | Міжнародні

Трамп підписав закон про санкції за утиски уйгурів у Китаї

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп 17 червня підписав ухвалений раніше Конгресом законопроєкт, який передбачає можливість запровадження санкцій проти китайських посадових осіб, причетних до переслідувань уйгурів та інших мусульман, які живуть у Сіньцзян-Уйгурському автономному районі КНР.

Документ має назву «Закон про політику в галузі прав людини щодо уйгурів». Як ідеться в повідомленні Білого дому, він «засуджує брутальні порушення прав окремих мусульманських меншин у Сіньцзяні... і включає в себе особливі повноваження щодо накладення санкцій на конкретних осіб».

У заяві Трампа відзначається, що серед порушень прав людини – в першу чергу запроторення уйгурів у спеціальні табори, де їх піддають ідеологічній обробці і примушують працювати – з кінцевою метою викорінити ідентичність і релігійні переконання уйгурів та інших меншин у Китаї.

Закон, зокрема, передбачає, що американські спецслужби і Держдепартамент будуть регулярно інформувати Конгрес про становище уйгурів у Китаї, а президент протягом 120 днів має подати імена китайських чиновників, причетних до переслідування уйгурів, проти яких будуть запроваджені санкції відповідно до глобального закону Магнітського. У законі прямо згадано ім’я лідера Компартії Китаю в Сіньцзяні, члена політбюро ЦК КПК Ченя Квангуо.

Законопроєкт розроблений ще в 2019 році, однак його підписання збіглося з новим загостренням відносин США і Китаю на тлі пандемії коронавірусної інфекції.

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