Трамп підписав закон про санкції за утиски уйгурів у Китаї

Президент США Дональд Трамп 17 червня підписав ухвалений раніше Конгресом законопроєкт, який передбачає можливість запровадження санкцій проти китайських посадових осіб, причетних до переслідувань уйгурів та інших мусульман, які живуть у Сіньцзян-Уйгурському автономному районі КНР.

Документ має назву «Закон про політику в галузі прав людини щодо уйгурів». Як ідеться в повідомленні Білого дому, він «засуджує брутальні порушення прав окремих мусульманських меншин у Сіньцзяні... і включає в себе особливі повноваження щодо накладення санкцій на конкретних осіб».

У заяві Трампа відзначається, що серед порушень прав людини – в першу чергу запроторення уйгурів у спеціальні табори, де їх піддають ідеологічній обробці і примушують працювати – з кінцевою метою викорінити ідентичність і релігійні переконання уйгурів та інших меншин у Китаї.

Закон, зокрема, передбачає, що американські спецслужби і Держдепартамент будуть регулярно інформувати Конгрес про становище уйгурів у Китаї, а президент протягом 120 днів має подати імена китайських чиновників, причетних до переслідування уйгурів, проти яких будуть запроваджені санкції відповідно до глобального закону Магнітського. У законі прямо згадано ім’я лідера Компартії Китаю в Сіньцзяні, члена політбюро ЦК КПК Ченя Квангуо.

Законопроєкт розроблений ще в 2019 році, однак його підписання збіглося з новим загостренням відносин США і Китаю на тлі пандемії коронавірусної інфекції.