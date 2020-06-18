Мін’юст США подав до суду екстрену заяву про блокування виходу книжки Болтона

Міністерство юстиції США 17 червня подало до суду екстрену заяву про тимчасовий обмежувальний наказ щодо блокування виходу книжки колишнього радника президента США Дональда Трампа з національної безпеки Джона Болтона. Це сталося після того, як були опубліковані окремі уривки мемуарів.

Це вже друга дія адміністрації Трампа в намаганні заблокувати вихід книжки на тій підставі, що вона містить засекречену інформацію та загрожує національній безпеці. Міністерство юстиції стверджує, що Болтон «вирішив відмовитися від процедури попереднього перегляду публікації», на що він погодився, перш ніж стати радником президента Дональда Трампа.

Серед тверджень, про які пише Болтон, є те, нібито Трамп попросив президента Китаю Сі Цзіньпіна про допомогу в його переобранні і що Трамп усно підтримує будівництво таборів для тримання уйгурів.

Трамп відповів, назвавши Болтона в інтерв'ю Wall Street Journal «брехуном». В іншому інтерв’ю Трамп заявив Fox News, що Болтон порушив закон, включивши в книгу секретні матеріали.

Видавець, компанія Simon and Schuster, назвав спогади Болтонв «книжкою, яку Дональд Трамп не хоче, щоб ви читали». У книзі, згідно з опублікованим видавцем уривком, Болтон описує хаотичну адміністрацію, яка нібито вчинила численні порушення закону, які підпадають під імпічмент. У мемуарах ідеться не лише про тиск на Україну з метою розслідування щодо політичного конкурента Трампа, колишнього віцепрезидента США Джо Байдена.

«Погрози Трампа в «українському» стилі існували в усій його зовнішній політиці – і Болтон саме документує, що вони (такі погрози –ред.) були, і висвітлює намагання його та інших людей в адміністрації підняти тривогу щодо них», – наголосив видавець.

Палата представників оголосила президентові Дональду Трампу імпічмент у пов’язаній із Україною справі, але відсторонення глави держави не допустив контрольований його однопартійцями з Республіканської партії Сенат.