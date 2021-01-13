Палата представників США готується оголосити імпічмент Трампу. Пенс відкинув заклик відсторонити президента

Палата представників США має намір 13 січня оголосити імпічмент президентові Дональду Трампу через його роль у підбурюванні натовпу своїх прихильників до штурму Капітолію минулого тижня.

Віцепрезидент США Майк Пенс 12 січня оголосив, що не має наміру починати процес відсторонення президента Дональда Трампа від влади на підставі повноважень, наданих йому 25-ю поправкою до конституції країни.

«Я не вважаю, що такі дії – в інтересах нашої країни, що вони відповідають Конституції», – йдеться в листі Пенса, адресованому спікерові Палати представників Ненсі Пелосі.

За словами Пенса, такий крок стане «жахливим прецедентом». Він називає заклик усунути президента Трампа від влади за вісім днів до закінчення терміну його президентських повноважень політичними іграми. Майк Пенс закликав законодавців «утриматися від дій, які ще більше розколють суспільство і розпалять пристрасті».

Лист віцепрезидента Пенса був оприлюднений за кілька годин до того, як Палата представників проголосувала за резолюцію, що закликає Пенса і членів кабінету вдатися до 25-ої поправки і позбавити президента Трампа влади за його виступ на багатотисячному мітингу своїх прихильників, після якого кілька сотень учасників мітингу увірвалися в будівлю Капітолію.

13 січня члени Конгресу мають провести голосування по єдиній статті імпічменту президента Трампа, в якій його звинувачують у заклику до заколоту.

Згідно з попередніми даними, всі члени Палати представників-демократи підтримають імпічмент, про готовність приєднатися до них заявили понад десяток республіканців, що гарантує схвалення імпічменту Палатою представників.

Остаточне рішення з цього питання ухвалює Сенат. Він навряд чи візьметься за розгляд справи про імпічмент до президентської інавгурації Джо Байдена, яка пройде 20 січня.

Напередодні Трамп вперше прокоментував плани демократів оголосити йому імпічмент, порівнявши їх із «полюванням на відьом». Трамп також сказав, що ці плани викликають «гнів» у багатьох людей.

Внаслідок штурму Капітолію 6 січня загинули п’ятеро людей. Того дня там відбувалося спільне засідання Конгресу із засвідчення результатів президентських виборів, на яких перемогу здобув суперник Трампа – демократ Джо Байден.

Трамп, який не визнає своєї поразки на виборах, заявив, що не прийде на інавгурацію Байдена 20 січня.

ФБР попередило про можливі «збройні протести» у США перед інавгурацією.