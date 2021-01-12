Доступність посилання

Sister Sites
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
12 січня 2021, Київ 22:24
Новини | Міжнародні

Держсекретар США скасував останній на посаді закордонний візит

Держсекретар США Майк Помпео

Державний департамент США скасував візит, який мав бути останньою великою закордонною дипломатичною поїздкою високопосадовця адміністрації президента Дональда Трампа.

12 січня Державний департамент оголосив, що дводенна поїздка держсекретаря Майка Помпео до Брюсселя та сусіднього Люксембурга виключена з графіка, щоб сприяти «плавному та впорядкованому переходу» до адміністрації наступного президента.

Обраний президент Джо Байден вступить на посаду 20 січня.

Скасування візиту Помпео відбулося на тлі зусиль, спрямованих на звільнення Трампа з посади внаслідок штурму Капітолію США, здійсненої прихильниками президента 6 січня.

Демократи, які мають більшість у Палаті представників, 12 січня планують запропонувати віцепрезидентові Майку Пенсу усунути Трампа з посади за його роль у подіях, жертвами яких стали 5 людей.

Якщо Пенс не пристане на цю пропозицію, наступного дня Палата представників може розглянути питання про імпічмент Трампа.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG