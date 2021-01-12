Держсекретар США скасував останній на посаді закордонний візит

Державний департамент США скасував візит, який мав бути останньою великою закордонною дипломатичною поїздкою високопосадовця адміністрації президента Дональда Трампа.

12 січня Державний департамент оголосив, що дводенна поїздка держсекретаря Майка Помпео до Брюсселя та сусіднього Люксембурга виключена з графіка, щоб сприяти «плавному та впорядкованому переходу» до адміністрації наступного президента.

Обраний президент Джо Байден вступить на посаду 20 січня.

Скасування візиту Помпео відбулося на тлі зусиль, спрямованих на звільнення Трампа з посади внаслідок штурму Капітолію США, здійсненої прихильниками президента 6 січня.

Демократи, які мають більшість у Палаті представників, 12 січня планують запропонувати віцепрезидентові Майку Пенсу усунути Трампа з посади за його роль у подіях, жертвами яких стали 5 людей.

Якщо Пенс не пристане на цю пропозицію, наступного дня Палата представників може розглянути питання про імпічмент Трампа.