США: у Вашингтоні запровадили надзвичайні заходи безпеки напередодні інавгурації Байдена

У столиці США Вашингтоні запровадили надзвичайні заходи безпеки за кілька днів наперед в очікуванні на інавгурацію обраного президента Джо Байдена 20 січня.

Через побоювання масштабного насильства Служба національних парків США – яка має власний силовий підрозділ, Паркову поліцію, і відповідає, крім власне національних парків, також за низку об’єктів загальнодержавного і меморіального значення – перекрила значні території в Вашингтоні, де розташовані такі об’єкти.

Обмеження стосуються Національного проспекту – паркової зони, що простягається від Капітолію до річки Потомак і на якій зазвичай під час церемоній інавгурації збираються сотні тисяч людей – і ще кількох паркових зон у центрі міста, що мають статус меморіальних і природних парків.

Також перекрита територія навколо Білого дому і один із важливих мостів через річку. Всі ці обмеження протривають із 15 до 21 січня.

До забезпечення безпеки в місті – після того, як 6 січня юрби прихильників чинного наразі президента Дональда Трампа штурмували будівлю Капітолію, в перебігу чого загинули п’ять людей, – залучили й близько 20 тисяч військовослужбовців Національної гвардії США.

Попереднього дня, 14 січня, директор Федерального бюро розслідувань США Крістофер Рей заявляв, що цей правоохоронний орган відстежує «великі кількості перемовин в інтернеті» з закликами до збройних протестів.

«Ми занепокоєні потенціалом насильства під час численних протестів і демонстрацій, які плануються тут, у Вашингтоні, і біля будівель капітоліїв штатів по всій країні наступними днями», – сказав він тоді.

До насильства під час захоплення Капітолію призвели, як це сприймають критики Трампа, його непрямі заклики: перед тим, як юрба його прихильників рушила з зустрічі з ним біля Білого дому до Капітолію, Трамп продовжував повторювати безпідставні твердження про нібито фальсифікації на виборах і закликав присутніх іти на Капітолій і боротися всіма засобами, щоб домогтися зміни вже визнаних результатів виборів на його користь.

Прихильники нині чинного президента твердять, що ці слова не були закликами до насильства і захоплення Капітолію, де в той час якраз тривала остання процедура в формальному затвердженні результатів президентських виборів, які Трамп програв.

Такі дії президента призвели до оголошення Трампові імпічменту – парламентського обвинувачення – в Палаті представників Конгресу 13 січня, де його звинуватили в «підбурюванні до повстання». Таким чином, він став першим в історії президентом США, якому імпічмент був оголошений двічі.

Сенат, який, за процедурою, має вирішити щодо винуватості чи невинуватості президента за цим обвинуваченням, за повідомленнями, візьметься за розгляд тільки 19 січня – попереднього дня перед кінцем президентських повноважень Трампа.

Трамп заявляв, що не з’явиться на інавгурації Байдена. Як повідомляють, уранці 20 січня він вирушить до свого маєтку у Флориді, а його адміністрацію на церемонії буде представляти його віцепрезидент Майк Пенс.

Цьогорічна церемонія інавгурації і до заворушень у Вашингтоні планувалася в значно обмеженому обсязі через коронавірусну пандемію.