Трамп опублікував відеозвернення, в якому засудив насильство, але не згадав голосування за імпічмент

Чинний президент США Дональд Трамп опублікував відеозвернення, в якому засудив насильство в Капітолії тиждень тому, але не згадав голосування за імпічмент, оголошений йому Палатою представників.

Заява з’явилася у твіттері і ютубі Білого дому 13 січня ввечері, у той час, коли спікер Палати представників Ненсі Пелосі підписувала статтю імпічменту, схвалену більшістю голосів законодавців. У єдиній статті імпічменту Трампа звинувачують у заклику до заколоту.

За оголошення імпічменту проголосували 222 демократи і 10 членів Республіканської партії. Проти виступили 197 республіканців.

Таким чином, Дональд Трамп став першим американським президентом, якому імпічмент був оголошений двічі. Вперше це сталося 18 грудня 2019 року, тоді Палата представників проголосувала за імпічмент Трампу за статтею «перевищення повноважень» через прохання до української влади розслідувати діяльність родини Джо Байдена, нині обраного президента США. Проте Сенат у 2020 році його виправдав.

«Я хочу граничної ясності: я беззастережно засуджую насильство, яке ми побачили минулого тижня. У нашій країні… немає місця насильству і вандалізму», – заявив Трамп, додавши, що люди, які громили минулого тижня Капітолій, не є його «справжніми прихильниками».

Водночас президент не сказав нічого про імпічмент, який днем раніше він засудив як «полювання на відьом», чи звинувачення в тому, що він підбурював натовп, натомість зосередившись на засудженні насильства і заклику до американців «подолати подолати пристрасті цього моменту».

Остаточне рішення з питання про відсторонення президента від влади ухвалює Сенат. Він навряд чи візьметься за розгляд справи про імпічмент до президентської інавгурації Джо Байдена, яка пройде 20 січня.

Віцепрезидент США Майк Пенс 12 січня оголосив, що не має наміру починати процес відсторонення президента Дональда Трампа від влади на підставі повноважень, наданих йому 25-ю поправкою до конституції країни.

Байден після голосування щодо імпічмент оприлюднив заяву, але він не висловлював думки щодо того, чи має Сенат засудити Трампа.

Натомість він висловив сподівання, що Сенат зможе утримати баланс між процесом імпічменту й «іншими невідкладними справами», такими як додаткові заходи щодо боротьби з COVID-19 та його кандидатури на ключові керівні посади.

У заяві Байден звинуватив Трампа у «збройному повстанні» і вказав, що «винні особи мають нести відповідальність» за «безпрецедентний напад на нашу демократію».

У своєму відео Трамп повторив застереження проти насильства у Вашингтоні й інших регіонах країни 20 січня – в день, коли Байден складе присягу.

Трамп відмовився визнати перемогу кандидата від Демократичної партії Байдена в президентських виборах США, що відбулися 3 листопада. Він неодноразово заявляв про масштабне шахрайство, не надаючи доказів. Команда юристів Трампа і його прихильники подали близько 60 судових позовів, вимагаючи перерахувати голоси в декількох штатах, але майже всі вони були відхилені федеральними або судами окремих штатів. Два позови відхилив Верховний суд. Представники виборчої комісії та Міністерства юстиції заявили, що слова Трампа є необґрунтованими.

На мітингу у Вашингтоні 6 січня Трамп знову заявив, що «вибори були вкрадені». Після його виступу кілька сотень прихильників Трампа увірвалися в будівлю Капітолію під час спільного засідання обох палат Конгресу, на якому повинні були затвердити підсумки виборів. Законодавців у терміновому порядку евакуювали з будівлі. Під час штурму Капітолію загинули п'ятеро людей.

Через кілька годин після захоплення будівлі Конгрес остаточно підтвердив перемогу Байдена на президентських виборах США. Його інавгурація відбудеться 20 січня.