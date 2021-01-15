ФБР відстежує онлайн-чати про збройний протест перед інавгурацією Байдена

У ФБР висловили занепокоєння можливістю насильства на акціях протесту і мітингах у дні перед інавгурацією 20 січня обраного президента США Джо Байдена.

Директор ФБР Крістофер Рей заявив 14 січня, що агентство відстежує «велику кількість онлайн-чатів» із закликами до збройних протестів. Комунікації аналізують на предмет їхньої потенційної загрози і для того, щоб встановити, які з цих розмов містять реальний намір.

Рей виступив із заявою під час брифінгу з питань безпеки для віцепрезидента Майка Пенса. Це була його перша публічна поява після заворушень минулого тижня в Капітолії США.

«Ми стурбовані можливістю насильства під час численних акцій протесту та мітингів, запланованих тут, в окрузі Колумбія, та по всій країні на найближчі дні», – сказав Рей.

За його словами, ФБР встановила особи більше ніж 200 осіб, яких підозрюють у плануванні подій за зразком заворушень у Капітолії. Рей попередив, що кожен, хто планує насильницькі дії в найближчі дні, може очікувати візиту від ФБР.

Прихильники президента Дональда Трампа 6 січня штурмували Капітолій, щоб не дати Конгресу засвідчити перемогу Джо Байдена на листопадових виборах. Внаслідок насильства загинули п’ять людей, серед яких поліцейський.

Перед цим Трамп виступав на мітнигу своїх прихильників біля Білого дому, повторюючи безпідставні твердження про свою перемогу на виборах і заохочуючи прихильників«боротися» проти результатів виборів.

Після подій у Капітолії Палата представників США 13 січня проголосувала за імпічмент Трампа, звинувативши його в «підбурюванні до заколоту». Таким чином Трамп став єдиним президентом в історії США, якому двічі оголосили імпічмент. Він назвав це «полюванням на відьом».

Лідери Палати представників надіслали статтю про імпічмент до Сенату незабаром після її ухвалення, але засідання Сенату не відбудеться раніше ніж 19 січня. Суд щодо імпічменту у верхній палаті може розпочатися наступного дня, тобто відразу після вступу Байдена на посаду президента.

Сенат, найімовірніше, почне з питання, чи може він, за законом, проводити судовий розгляд. Республіканці висловлювали питання, наскільки конституційною буде спроба засудити президента, повноваження якого скінчилися.

Водночас демократи заявляють, що це можна зробити, вказуючи на судові процеси над федеральними чиновниками нижчого рівня після їхнього відходу від посад. Вони також заявляють, що Сенат повинен провести процес і засудити Трампа, що не дозволить йому висуватися на президентських виборах у майбутньому.

Але для визнання винним у процесі імпічменту потрібно дві третини голосів, а поки що лише кілька республіканців вказали, що проголосують «за».