Чи можна заборонити Трампу обіймати державну посаду у майбутньому?

Дональду Трампу загрожує як імпічмент, так і застосування 14-тої поправки до Конституції США, яка може заборонити йому посідати державні посади і не дасть змогу ще раз балотуватися у президенти через 4 роки. Точки зору про це зібрала агенція Reuters

Деякі законодавці США заявляють, що президент Дональд Трамп повинен бути позбавлений права знову обіймати політичну посаду після його імпічменту від 13 січня у зв’язку із підбурюванням натовпу, який штурмував Капітолій, коли законодавці засвідчували перемогу обраного президента Джо Байдена.

Тепер, коли Палата представників оголосила імпічмент Трампу, Сенат проведе розгляд того, чи слід його усунути і, можливо, заборонити йому займати державні посади у майбутньому.

Правознавці заявили, що заборона посідати посади може бути здійснена за допомогою процедури імпічменту або 14-ї поправки до Конституції США.

Ось як могла б відбутися дискваліфікація.

ЧИ МОЖНА «ДИСКВАЛІФІКУВАТИ» ТРАМПА ШЛЯХОМ ІМПІЧМЕНТУ?

Згідно з Конституцією США, існує два способи покарати чиновника, якому оголосили імпічмент: відсторонення від посади або «позбавлення права обіймати будь-яку важливу посаду, мати довіру чи мати зиск зі Сполучених Штатів».

Палата представників схвалила єдину статтю щодо імпічменту, в якій Трампа звинувачують у підбурюванні до повстання, під час його промови перед прихильниками та незадовго до того, як натовп, який підтримував Трампа, штурмував Капітолій.

Дональд Трамп, швидше за все, буде стверджувати у суді, що його промова була здійснена згідно з правом на свободу слова, що вона захищена Першою поправкою до Конституції, і що, хоча він сказав прихильникам «боротися», він не мав на увазі буквальний заклик до насилля.

Усунення чиновника потребує «засудження» більшістю у дві третини Сенату відповідно до Конституції США.

Згідно з прецедентами, для усунення від посідання посад потрібна лише проста більшість.

Історично так склалося, що таке голосування відбувається лише після винесення обвинувального вироку.

Троє федеральних чиновників в історії США отримали пожиттєву заборону посідати чільні посади. Всі троє були федеральними суддями.

Останнього разу, в 2010 році, Сенат усунув та відсторонив від майбутньої державної служби суддю штату Луїзіана, якого звинуватили в корупції.

Існують певні дискусії щодо сфери дії положення про дискваліфікацію та того, чи стосується це президентства, сказав Брайан Калт, професор права в Університеті штату Мічиган.

Аналізуючи історичні документи, деякі правознавці стверджують, що автори поправок не вважали посаду президента – «державною» відповідно до положення про дискваліфікацію, тоді як інші стверджують, що це положення має застосовуватись і до президенства.

ЧИ МОЖЕ ТРАМП БУТИ ДИСКВАЛІФІКОВАНИМ, ЯКЩО СЕНАТ ЙОГО НЕ ЗАСУДИТЬ?

Як стверджують науковці, це недосліджений правовий момент, і однозначної відповіді немає.

Пол Кампос, професор конституційного права в Університеті Колорадо, заявив, що, на його думку, голосування за дискваліфікацію Трампа може бути проведене, навіть якщо недостатньо голосів для засудження.

За його словами, Верховний суд США чітко заявив, що Сенат має широкі повноваження щодо визначення способу ведення судового розгляду.

Але Калт додав, що дискваліфікація, на його думку, потребуватиме попереднього засудження. В інакшому випадку, це було б рівнозначно покаранню президента за правопорушення, яке він не вчинив, сказав Калт.

Всі троє суддів, яких було відсторонено від посади, були попередньо засуджені.

ЯК ЩОДО 14-Ї ПОПРАВКИ?

Третій розділ 14-ї поправки надає альтернативний шлях до дискваліфікації.

Положення передбачає, що жодна особа не може обіймати державну посаду, якщо вона була причетна до «заколоту чи повстання» проти США. Положення було введено після громадянської війни у США, щоб заборонити південним конфедератам займати державні посади.

Відповідно до прецедентів, які мали місце в Конгресі, щоб застосувати це покарання, потрібна лише проста більшість обох палат.

Пізніше Конгрес може зняти дискваліфікацію, але лише за умови, що за це проголосують дві третини обох палат.

У 1919 році Конгрес використав 14-ту поправку, щоб перешкодити виборному чиновнику Віктору Бергеру зайняти своє місце в Палаті представників, оскільки він активно виступав проти втручання США у Першу світову війну.

Текст третього розділу 14-ї поправки не пояснює, як вона повинна застосовуватись.

Інший розділ 14-ї поправки – п’ятий – надає Конгресу повноваження забезпечити виконання всієї поправки шляхом ухвалення «відповідного законодавства».

Деякі юристи інтерпретують це так, що більшість обох палат Конгресу може прийняти закон, що встановлює заборону для конкретного президента – в даному випадку Трампа.

«Процедура за 14-ю поправкою дуже незрозуміла щодо того, що саме потрібно для її запровадження, – сказав Калт. – Я думаю, що це потребуватиме певного поєднання законодавства та судових процесів».

ЧИ МОЖЕ ТРАМП ОСКАРЖУВАТИ ДИСКВАЛІФІКАЦІЮ В СУДІ?

Це, звичайно, можливо, сказав Калт.

У справі Верховного суду від 1993 року стало зрозуміло, що суд з обережністю розглядає те, як Сенат проводить імпічмент. В цьому випадку, який стосувався звинуваченого судді, суд зробив висновок про те чи факт того, що Сенат правильно здійснив процедуру імпічменту, був політично мотивованим та не міг стати предметом оскарження.

Якщо Трамп буде дискваліфікований, чинний Верховний суд, можливо, захоче з’ясувати, чи був цей крок законним, сказав Калт.

Трамп призначив трьох із дев’яти членів Верховного суду: суддів Ніла Горсуча, Бретта Кавано та зовсім нещодавно Емі Коні Барретт. Зараз суд має консервативну більшість з шести суддів.

«Якщо є намір заборонити комусь обіймати державні посади, потрібно якомога швидше це урегулювати та закріпити судовим процесом», – сказав Калт.

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