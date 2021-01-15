Без балів та велелюдних святкувань. Як відзначатимуть інавгурацію Джо Байдена

Замість багатолюдних святкувань у центрі столиці США в день інавгурації нового президента США 20 січня команда Джо Байдена планує спеціальне 90-хвилинне телевізійне шоу.

Рішення обмежити зібрання людей у день інавгурації було ухвалене на тлі поширення пандемії COVID-19, а також посилених заходів безпеки у столиці, запроваджених після подій минулого тижня, коли натовп увірвався до Конгресу США.

Цього року також не буде традиційних інавгураційних балів, які зазвичай дають донори та лобісти на честь новообраного президента.

Шоу «Герої Америки», присвячене інавгурації, вестиме відомий американський актор Том Генкс.

«Ми бачили, як численні герої цього року були на передовій, щоб служити таким же американцям, і в цій програмі в прайм-тайм ми розповідатимемо про них, поділимось історіями про їхні світлі вчинки», – йдеться в заяві керівника інавгураційного комітету Байдена Тоні Еллена.

Гімн під час церемонії інавгурації виконає Леді Гага, яка підтримувала Байдена на виборах.

Ще одна зірка з Нью-Йорка, Дженніфер Лопес, також виступатиме під час церемонії, пише видання Variety з посиланням на інформацію інавгураційного комітету Байдена.

Раніше планувалось, що Байден прибуде на інавгурацію до Вашингтона потягом зі свого рідного міста Вілмінгтон, але з міркувань безпеки це було скасовано.

Події за участю глядачів зведено до мінімуму з міркувань безпеки. Раніше ФБР попередило про загрози збройних виступів у Вашингтоні та столицях всіх 50 штатів напередодні інавгурації.

Мер Вашингтона Мюріель Баузер закликала людей не їхати на інавгурацію Байдена. Значну частину центру міста буде перекрито 20 січня та за декілька днів перед тим. До міста прибули тисячі нацгвардійців, покликаних допомогти поліції в забезпеченні порядку.