Влада США посилює безпеку у Вашингтоні, щоб 20 січня забезпечити церемонію вступу на посаду президента Джо Байдена після нещодавнього штурму будівлі Капітолію прихильниками Дональда Трампа, що призвело до смерті 5 осіб. Доки правоохоронці розслідують насильницьку спробу змінити результати президентських виборів у США, Палата представників проголосувала за імпічмент президентові Дональду Трампу, звинувативши його в «підбурюванні до повстання». Остаточне рішення з питання про відсторонення президента від влади ухвалює Сенат. Він навряд чи візьметься за розгляд справи про імпічмент до президентської інавгурації Джо Байдена.



ФБР попередило про можливі збройні акції протесту по всій країні найближчими днями і закликало центральну владу країни і владу штатів вжити додаткових заходів безпеки.



Як у Вашингтоні охороняють Капітолій – дивіться у фотогалереї Радіо Свобода.