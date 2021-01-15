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15 січня 2021, Київ 19:14
Фотогалереї

Заходи безпеки у США: Капітолій готують до інавгурації Байдена та наступного етапу щодо імпічменту Трампу (фоторепортаж)

Влада США посилює безпеку у Вашингтоні, щоб 20 січня забезпечити церемонію вступу на посаду президента Джо Байдена після нещодавнього штурму будівлі Капітолію прихильниками Дональда Трампа, що призвело до смерті 5 осіб. Доки правоохоронці розслідують насильницьку спробу змінити результати президентських виборів у США, Палата представників проголосувала за імпічмент президентові Дональду Трампу, звинувативши його в «підбурюванні до повстання». Остаточне рішення з питання про відсторонення президента від влади ухвалює Сенат. Він навряд чи візьметься за розгляд справи про імпічмент до президентської інавгурації Джо Байдена.

ФБР попередило про можливі збройні акції протесту по всій країні найближчими днями і закликало центральну владу країни і владу штатів вжити додаткових заходів безпеки.

Як у Вашингтоні охороняють Капітолій – дивіться у фотогалереї Радіо Свобода.
Бійці Національної гвардії проходять біля Капітолію на Капітолійському пагорбі, 14 січня 2021 року
1 Бійці Національної гвардії проходять біля Капітолію на Капітолійському пагорбі, 14 січня 2021 року
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Озброєні бійці Національної гвардії на варті біля будівлі Капітолію. Вашингтон, 14 січня 2021 року
3 Озброєні бійці Національної гвардії на варті біля будівлі Капітолію. Вашингтон, 14 січня 2021 року
Віцепрезидент США Майк Пенс розмовляє з військовими Національної гвардії біля Капітолію, 14 січня 2021 року
4 Віцепрезидент США Майк Пенс розмовляє з військовими Національної гвардії біля Капітолію, 14 січня 2021 року
National Guard soldiers gather in the visitors center of the U.S. Capitol building in Washington, DC, January 14, 2021. EPA-EFE Бійці Національної гвардії в центрі відвідувачів будівлі Капітолію,&nbsp;14 січня 2021 року
5 National Guard soldiers gather in the visitors center of the U.S. Capitol building in Washington, DC, January 14, 2021. EPA-EFE

Бійці Національної гвардії в центрі відвідувачів будівлі Капітолію, 14 січня 2021 року
Солдати Національної гвардії відпочивають в одному з приміщень будівлі Капітолію після зміни на варти, 14 січня 2021 року
6 Солдати Національної гвардії відпочивають в одному з приміщень будівлі Капітолію після зміни на варти, 14 січня 2021 року
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Колючий дріт встановлений на вершині огорожі, яка оточує Капітолій, 14 січня 2021 року
8 Колючий дріт встановлений на вершині огорожі, яка оточує Капітолій, 14 січня 2021 року
Американський прапор видно через розбите вікно на станції Юніон біля будівлі Капітолію, 14 січня 2021 року
9 Американський прапор видно через розбите вікно на станції Юніон біля будівлі Капітолію, 14 січня 2021 року
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Лідер демократичної більшості в Палаті представників Стені Хойер проходить повз бійців Національної гвардії, що намагаються трохи поспати в Капітолії, 13 січня 2021 року
11 Лідер демократичної більшості в Палаті представників Стені Хойер проходить повз бійців Національної гвардії, що намагаються трохи поспати в Капітолії, 13 січня 2021 року
Бійці Національної гвардії у залі Центру відвідувачів Капітолію перед тим, як Палата представників проголосувала за імпічмент Дональду Трампу, 13 січня 2021 року &nbsp;
12 Бійці Національної гвардії у залі Центру відвідувачів Капітолію перед тим, як Палата представників проголосувала за імпічмент Дональду Трампу, 13 січня 2021 року

 
Бійці Національної гвардії біля Капітолію США, коли в Палаті представників розглядали справу імпічменту президенту Дональду Трампу, 13 січня 2021 року
13 Бійці Національної гвардії біля Капітолію США, коли в Палаті представників розглядали справу імпічменту президенту Дональду Трампу, 13 січня 2021 року
Бійці Національної гвардії відпочивають у залі Центру відвідувачів Капітолію, 13 січня 2021 року
14 Бійці Національної гвардії відпочивають у залі Центру відвідувачів Капітолію, 13 січня 2021 року
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