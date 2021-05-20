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20 травня 2021, Київ 09:46
Новини | Міжнародні

Палата представників США підтримала створення комісії з розслідування нападу на Капітолій

За відповідний законопроєкт проголосували 252 конгресмени, проти – 175

Палата представників Конгресу США підтримала рішення про створення незалежної комісії для розслідування нападу прихильників колишнього президента Дональда Трампа на Капітолій у січні цього року.

Як повідомляє CNN, за відповідний законопроєкт проголосували 252 конгресмени, проти – 175. Всупереч офіційної позиції фракції, підтримали рішення 35 республіканців. Трамп також закликав голосувати проти законопроєкту.

Далі документ розгляне Сенат.

Лідер республіканської меншості у Сенаті Мітч Макконнелл заявив, що виступає проти ухвалення такого законопроєкту.

Фоторепортаж: У США прихильники Трампа увірвалися у будівлю Капітолію
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Фоторепортаж: У США прихильники Трампа увірвалися у будівлю Капітолію

Група прихильників президента Дональда Трампа 6 січня після мітингу в Вашингтоні увірвалася в будівлю Капітолію, де проходила спільна сесія палат Конгресу США

6 січня після мітингу біля Білого дому за участю тодішнього президента Дональда Трампа кілька сотень протестувальників увірвалися в приміщення Конгресу в спробі запобігти сертифікації законодавцями результатів президентських виборів, на яких Джо Байден здобув перемогу.

Через кілька днів Палата представників оголосила імпічмент Трампу за звинуваченням у підбурюванні до заколоту, проте він був виправданий Сенатом. Це був другий імпічмент президента Трампа.

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