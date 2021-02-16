Імпічмент Трампа: яке значення має процес для демократії і політичних партій?

Після того, як Дональд Трамп був виправданий Сенатом в ході вже другої для нього процедури імпічменту, його майбутнє в політиці залишається невизначеним. Імпічмент підтримали 57 сенаторів, в тому числі 7 законодавців від Республіканської партії, до якої належить Трамп. Для визнання його винним, однак, потрібно було 67 голосів. Яке значення має процес імпічменту щодо Дональда Трампа для американської політичної системи загалом і для демократії в цілому? Реакції зібрав «Голос Америки»

Трамп був визнаний невинним у підбурюванні до насильства проти уряду США після того, як натовп увірвалися в Конгресу 6 січня, в день, коли Трамп звернувся до протестувальників, заявивши, серед іншого, що Джо Байден вкрав у нього перемогу на виборах.

Спільне опитування Reuters і Ipsos показало, що 71 відсоток дорослого населення США і половина республіканців вважають, що Трамп несе часткову відповідальність за заворушення.

А саме процес імпічменту, не залежно від його результатів, дає сигнал усім майбутнім президентам Сполучених Штатів Америки, а можливо і усім президентам та очільникам уряду демократичних країн, що у випадку спірних моментів, після того, як суди, що перевіряли результати виборів, сказали своє слово, переможений має визнати перемогу свого конкурента.

Яку роль відіграватиме Трамп у майбутньому Республіканської партії?

Одна частина Республіканської партії, як здається, хотіла б порвати зі спадщиною, пов'язаною із Дональдом Трампом.

Так, після голосування на процесі щодо імпічменту у Сенаті цієї суботи лідер республіканської меншості в Сенаті Мітч Макконнелл розкритикував Трампа за роль у заворушеннях 6-го січня і поширенні сумнівів в результатах виборів президента США.

Але те, що до Трампа у партії ставляться по-різному очевидно вже з того факту, що впливовий сенатор Ліндсі Грем пізніше сказав, що Макконнелл своїми заявами «звалив на Республіканську партію ношу». Грем також припустив, що позиція Макконнелла з приводу Трампа може ставити під сумнів майбутнє самого Макконнелла у Республіканській партії.

Окрім того низка сенаторів-республіканців, які у Сенаті виступили проти Дональда Трампа зіткнулись із критикою всередині штатів, які представляють.

Опитування показують, що більшість республіканців все ще підтримують Трампа.

«Насправді 70 відсотків республіканців вважають, що Джо Байден був незаконно обраний президентом», – заявила аналітикиня з Університету Вірджинії Барбара Перрі.

Лідери республіканців стверджують, що це не так.

Однак, на думку Перрі, прихильники Трампа за час його президентства отримали ті політичні рішення, яких вони хотіли.

«Вони отримали зниження податків, ослаблення регулювання, призначення суддів-консерваторів у федеральних судах, суддів-консерваторів у Верховному суді», – зазначила вона. Вони також отримали агресивну зовнішню політику і жорстку лінію щодо контролю кордонів США.

Трамп користується симпатією своєї електоральної бази; при цьому частина республіканців його засуджує, а інша лише терпить.

«У Республіканської партії попереду непростий шлях, включно із Трампом. З одного боку, його виправдання на процесі у Сенаті США дозволяє йому прямо заявляти про політичне виправдання за роль у нападі на Капітолій 6-го січня, лишатись потужною силою у партії, домагатись помсти для тих, хто стає йому на заваді та знову балотуватись – він і сам не відкинув такої можливості. Але, з іншого боку, йому завдано серйозної шкоди. Він, можливо, є найбільш знеславленим президентом в історії. Під сумнівом і його здатність мобілізувати партію за відсутності у нього трибуни. Не відомо і міра вірності йому з боку республіканців у Палаті представників та Сенаті (хоча чимало з них досі його підтримують)», – пише видання The New York Times.

Аналітикиня «Інституту Брукінгса» Елейн Камарк допускає цілий спектр варіантів майбутнього для Трампа.

«Починаючи з того, що він очолить Республіканську партію і знову переможе на президентських виборах в 2024 році, і закінчуючи тим, що він опиниться у в'язниці або у вигнанні в Росії, Саудівській Аравії чи якомусь іншому місці», – заявила вона.

Окрім того, виправданий в Конгресі, Трамп залишається мішенню для багатьох прокурорів у зв'язку з його діяльністю як бізнесмена.

До того ж, як відзначає видання The New York Times федеральні розслідування щодо подій 6-го січня триватимуть ще багато місяців, а отже питання ролі Трампа підніматиметься і надалі.

Як імпічмент вплине на демократів?

Тим часом, президенту Джо Байдену і демократам в Конгресі потрібно впоратися із власними викликами.

«Демократам потрібно вивести нас з пандемії COVID-19 і повернути економіку в нормальне русло, – заявила аналітикиня «Інституту Брукінгса» Елейн Камарк. – Їм потрібно виконати досить зрозумілу роботу, і які б не були ідеологічні розбіжності в їх партії, вони тьмяніють у порівнянні з Республіканською партією».

Імовірно Трамп не перестане бути ціллю для демократів і після його виправдання у Сенаті США. Повідомляється, що у партії можуть спробувати заборонити Трампу займати офіційні посади у майбутньому використавши 14-ту поправку до Конституції США.

«Демократи можуть запропонувати законопроект, або резолюцію, відповідно до 14-ї поправки, частини 3-ї, про те, що Трамп не може обіймати державу посаду, бо він брав участь у «повстанні», або «надавав підтримки, чи сприяння» тим, хто це робив», – твітує колумністка The Washington Post Дженніфер Рубін.

Раніше про можливість використання 14-ї поправки щодо Трампа твітував і американський політичний коментатор Роберт Райх.

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