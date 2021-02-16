Конгрес США створить незалежну комісію для розслідування «внутрішнього теракту» 6 січня

Конгрес Сполучених Штатів створить незалежну комісію для розслідування заворушень, що сталися в американському Капітолії 6 січня. Спікер Палати представників Ненсі Пелосі оголосила про створення такої комісії 15 лютого в листі до колег із демократичної більшості.

Комісія розслідуватиме та повідомлятиме про факти та причини, пов’язані із «внутрішнім терактом» та «втручанням у мирну передачу влади», наголосила вона. Пелосі також відзначила, що «ми повинні дійти до істини того, як це сталося».

У Конгресі двопартійна підтримка створення незалежної комісії зросла після виправдання 45-го президента США Дональда Трампа на суді щодо імпічменту 13 лютого в Сенаті. Кілька республіканців заявили, що підтримують розслідування нападу прихильників Трампа, які прагнули зупинити остаточне підтвердження перемоги на виборах президента Джо Байдена.

Сенатор Білл Кассіді, один із семи республіканців, які проголосували за засудження Трампа, сказав, що має відбутися повне розслідування, щоб встановити «що було відомо, хто це знав і коли вони знали... тому що це створює основу, щоб цього ніколи не сталося знову».