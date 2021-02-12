Імпічмент Трампа: нові відеодокази, надані стороною обвинувачення, не змогли змінити позицію низки сенаторів-республіканців

Нові відеозаписи камер спостереження американського парламенту, які представили демократи-конгресмени в рамках розгляду імпічменту Трампа у Сенаті в середу, були покликані показати сенаторам, наскільки близько самі законодавці були до розлюченого натовпу під час штурму будівлі 6 січня.

На одному з відео, яке вперше побачили сенатори, видно, як поліцейський Капітолію Юджин Гудмен пробігає повз Мітта Ромні, сенатора-республіканця від штату Юта, і вказує йому розвернутись і бігти, щоб не зіткнутись з протестувальниками, які входили до цієї частини будівлі.

Інше відео вказує, що протестувальники були лише в 30 метрах від тодішнього віцепрезидента Майка Пенса, який переховувався від них в приміщенні Конгресу разом зі своєю родиною. На відео, оприлюднених раніше, чутно, як натовп погрожував Пенсу фізичною розправою.

Ще на одному відеозаписі спостережної камери, показаному вперше, видно, як працівники служби спікерки Палати представників США ховаються в офісі лише за кілька хвилин до того, як коридор біля офісу зайняла юрба.

Керуючі імпічментом звинуватили Трампа в тому, що той не виконав своїх обов’язків головнокомандувача і не захистив Капітолій, а натомість підбурював натовп неправдивими заявами про підтасування виборів.

Реагуючи на перший день презентації обвинувачень сенатор-республіканець Джон Тун назвав обвинувачення «дуже ефективним». Інший сенатор-республіканець Джеймс Інгофф заявив, що нові докази не змінили його точки зору щодо недоцільності імпічменту Трампа, пише Washington Post.

Впливовий сенатор-республіканець Ліндсі Грем сказав пресі, що «не міг повірити, наскільки близько ми були до втрати Капітолію», однак додав, що не змінив своє думки стосовно виправдання Трампа.

Сенатор-республіканець Ренд Пол сказав в інтерв’ю, що щонайменше 44 з сенаторів від його партії проголосують проти імпічменту, в той час, як для рішення про імпічмент необхідно, щоб 17 з 50 республіканців приєднались до демократів і підтримали імпічмент. «Буде щонайменше 44, чи більше. Думаю, ми можемо повернути один голос за виправдання, – наводить слова Пола Politico. – Всі проти насильства. Всіх жахає це насильство, але питання в тому, чи підбурював це президент?»

Республіканець Мітт Ромні, який єдиний із сенаторів від своєї партії проголосував за перший імпічмент Трампа і який фігурував у відео, показаному в середу, високо оцінив презентацію сторони обвинувачення. «Очевидно, викликає велике занепокоєння, коли бачиш таке насильство проти поліції Капітолію та інших. Це крає серце і сльози навертаються на очі. Це було хвилююче і емоційно», – додав він.

Керуючі імпічментом мають два дні, щоб представити докази сторони обвинувачення, яка закидає колишньому президенту США Дональду Трампу підбурювання до повстання.

В середу конгресмени-демократи нагадували хронологію подій, пов’язуючи слова Трампа із насильницьким штурмом Капітолію 6 січня. В четвер, згідно з інформацією служби команди керуючих, яку подає ЗМІ, презентація стосуватиметься доведення шкоди, яку заподіяли дії Трампа.

Потім два дні на представлення своїх доказів матиме сторона захисту. Захист планує наголосити на тому, що промова Трампа перед тим, як протестувальники пішли до Капітолію, є захищеною першою поправкою до Конституції США, де йдеться про свободу слова.

Після презентацій, сенатори, які відіграють роль присяжних в процедурі імпічменту, матимуть чотири години, щоб поставити запитання сторонам.

Потім сторони матимуть по дві години, щоб представити свої аргументи щодо того, чи доцільно викликати свідків. Раніше Дональд Трамп відхилив запрошення демократів свідчити під час розгляду імпічменту в Сенаті. Наразі невідомо, чи планує сторона обвинувачення ініціювати примусовий виклик Трампа до Сенату.

Після завершального слова сторін сенатори можуть взяти час на роздуми перед голосуванням, пише NPR.

Якщо свідків не буде долучено, остаточне голосування щодо імпічменту може відбутись вже в неділю чи в понеділок до початку перерви в роботі Сенату з нагоди Дня президента. Про це повідомили американські ЗМІ з посиланням на деяких сенаторів-демократів.