Деталі про імпічмент Трампа: дійові особи, процедура, прогноз результатів

9-го лютого, трохи більше, ніж через місяць після того, як натовп прихильників Дональда Трампа штурмував Капітолій США, намагаючись заблокувати перемогу демократа Джо Байдена на виборах, усі 100 членів Сенату США зберуться, щоб розпочати процес імпічменту щодо екс-президента за звинуваченням у підбурюванні до масових заворушень.

Напад 6-го січня, в результаті якого загинули п'ятеро людей, і який змусив законодавців, які зібралися, щоб засвідчити перемогу Джо Байдена, евакуюватися, або ховатися в своїх кабінетах, спонукав Палату представників протягом тижня оголосити імпічмент Дональду Трампу за «підбурювання до повстання».

Це зробило Трампа, колишнього нью-йоркського девелопера, єдиним американським президентом, якому двічі оголошували імпічмент.

Провідний менеджер імпічменту (представляє аргументи обвинувачення на процесі у Сенаті – ред.) конгресмен-демократ Джеймі Раскін із штату Меріленд у своєму листі до Трампа у четвер попросив його свідчити під присягою про його дії 6-го січня. Два провідні адвокати Трампа, Девід Шон та Брюс Кастор, відхилили цей запит, назвавши його «піаром спрямованим на громадськість».

Раскін, який під час судового процесу очолюватиме групу з дев'яти прокурорів від Палати представників, попросив Трампа свідчити за два дні після того, як Шон і Кастор направили документ до Сенату, в якому відкинули звинувачення проти екс-президента і поставили під сумнів законність справи про імпічмент колишнього президента.

У чому ж звинувачують Трампа?

Трампу висувається звинувачення у «підбурюванні до повстання» за його роль у заворушеннях на Капітолії 6-го січня. Демократи у Палаті представників Конгресу США заявляють, що багатомісячна кампанія брехні, спрямована на дискредитацію результатів виборів, які Трамп програв, підштовхнула його послідовників до нападу на Капітолій, щоб не дати Конгресу засвідчити перемогу Байдена у Колегії вибірників, що є завершальним кроком у виборчому процесі.

Демократи заявляють, що Трамп спонукав своїх прихильників атакувати Капітолій своєю бурхливою промовою біля Білого дому незадовго до початку заворушень, а потім спостерігав по телебаченню, як розгортається повстання. Адвокати Трампа відкидають ці звинувачення.

Демократи наполягають, що «підбурюючи до насильства» проти уряду США, Трамп вчинив «значні злочини та проступки», що за Конституцією США дає підстави для оголошення імпічменту.

Як довго триватиме судовий розгляд?

Попри те, що жодна зі сторін не хоче, щоб процес затягнувся, незрозуміло, як довго триватиме судовий розгляд.

Демократи прагнуть відносно короткої процедури – тривалістю у тиждень чи два, бо прагнуть повернути увагу до затвердження кандидатур Байдена на урядові посади, та підтримку його законодавчого порядку денного.

Цей судовий процес у Сенаті США відрізнятиметься від першого процесу щодо імпічменту Трампа, який тривав майже три тижні з 16 січня по 5 лютого 2020 року. Сенатор-демократ Том Карпер від штату Делавер заявив журналістам у середу, що розгляд у Сенаті «не повинен зайняти місяці чи тижні», і може зайняти кілька днів.

Хто «суддя»​?

Сенатор Патрік Лігі з Вермонту, найстарший демократ і тимчасовий головуючий у Сенаті (головуючим у Сенаті, за Конституцією, є віце-президент США – ред.), буде головувати на судовому процесі. Відповідно до Конституції США, коли президента, який перебуває на посаді, судять за імпічмент, на судовому процесі повинен головувати головний суддя Верховного суду США. Але оскільки Трамп вже не є президентом, тимчасовий головуючи у Сенаті прийме на себе цю здебільшого церемоніальну роль.

Хто «​прокурори»?

Дев'ять законодавців-демократів від Палати представників, обраних спікеркою Палати представників Ненсі Пелосі на посади «​менеджерів імпічменту»​, висунуть звинувачення проти Трампа. Усі вони професійні юристи та найближчі соратники Пелосі у Палаті представників. Провідним серед них є Раскін, який допоміг укладати статтю імпічменту щодо Трампа. Він має прогресивні погляди і більше 25 років пропрацював професором конституційного права.

Хто адвокати Трампа?

Команду захисту Трампа очолюватимуть досвідчені адвокати Шон та Кастор. Минулого тижня вони приєднались до захисту Трампа, після того, як перша команда адвокатів Трампа звільнилася через розбіжності з колишнім президентом. Під час свого першого судового процесу щодо імпічменту, Трамп мав набагато більшу команду адвокатів і залучив провідних адвокатів Білого дому та зовнішніх юристів.

Хто «​присяжні»?

100 членів Сенату будуть виконувати обов'язки присяжних протягом усього судового процесу, а потім голосуватимуть, визнати Трампа винним чи виправдати. Сенаторам не буде дозволено безпосередньо задавати питання сторонам, натомість вони можуть подавати свої запитання сенатору Лігі для зачитування.

Для засудження екс-президента знадобиться 67 голосів – тобто більшість у дві третини.

Чи будуть викликати свідків?

Імовірно ні. Трамп відхилив прохання надати свідчення, і демократи не сказали, чи планують вони викликати інших свідків. Минулого місяця під час слухань у справі імпічменту у Палати представників свідків не було. Це змусило деяких республіканців сказати, що під час судового розгляду справи в Сенаті вони не потрібні.

Що відбувається під час судового розгляду у Сенаті?

Судовий розгляд розпочнеться із вступних заяв обох сторін. Це може забрати кілька днів. За цим йтиме період для запитань і відповідей. Якщо процес слідуватиме попередній практиці у Сенаті, то кожна сторона отримає рівний час для своїх вступних виступів.

Під час першого процесу щодо імпічменту Трампа у 2020 році, менеджерам імпічменту від Палати представників та адвокатам Трампа було надано по 24 години.

Щоб прив'язати Трампа до нападу на Капітолій, демократи, як очікується, запропонують емоційно навантажену презентацію з відеокліпами на мобільних телефонах, на яких видно, як Трамп підбурює своїх прихильників перед тим, як вони розгромили Капітолій, скоїли акти вандалізму щодо нього та спричинили п'ять смертей, включно зі смертю співробітника поліції Капітолію Браяна Сікніка. В одному відео, розміщеному на сайті соціальних мереж Parler, видно, як шанувальники Трампа емоційно реагують, коли Трамп закликає їх «непримиренно битися».

Минулого тижня адвокат Трампа – Шон, заявив, що «країні не потрібно дивитися відео бунтів та заворушень».

Наскільки імовірний обвинувальний вирок?

Не дуже. Щонайменше 17-ти республіканцям довелося б об'єднатися з усіма 50 демократами, щоб засудити Трампа за статтею про імпічмент. Але минулого тижня 45 із 50 республіканців Сенату проголосували за оскарження конституційності судового процесу. Цим вони фактично гарантували, що Трамп буде виправданий.

Що станеться, якщо Трамп не буде засуджений?

Демократи можуть ухвалити резолюцію «про осуд» Трампа або звернутися до 14-ї поправки до Конституції, щоб спробувати позбавити його права обіймати урядові посади у майбутньому.

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