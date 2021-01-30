Зеленський заявив, що «трохи» злий на Трампа

Президент України Володимир Зеленський заявив, що «трохи» злий на президента США Дональда Трампа.

Журналіст програми Axios на американському телеканалі HBO запитав: «Я бачу, ви злий на президента Трампа. Можливо, трохи, так?»

«Трохи», – відповів Зеленський.

Повну версію інтерв’ю із Зеленським мають оприлюднити в неділю, 31 січня.

Восени 2019 року розпочався процес імпічменту тодішнього президента США Дональда Трампа. Співробітник спецслужб США написав скаргу через ймовірний тиск Трампа на президента України Володимира Зеленського під час телефонної розмови в липні того року.

Американський президент говорив, що його майбутній опонент на виборах президента Сполучених Штатів демократ Джо Байден у час своєї роботи на посаді віцепрезидента США зупинив розслідування проти української енергетичної компанії Burisma, у якій його син Гантер Байден був членом ради директорів.

Зеленський запевняв, що Трамп не чинив на нього жодного тиску. Про це говорив і сам американський президент.

У лютому 2020 року Сенат США, у якому була республіканська більшість, не підтримав імпічмент Трампа.