Байден сказав, що Трамп залишив йому «дуже великодушну» записку після від’їзду з Білого дому

Президент США Джо Байден сказав, що Дональд Трамп, покидаючи Білий дім, залишив йому «дуже великодушну» (Generous – «щедру», «благородну») записку в знак традиції, якої дотримувалися недавні лідери в останні дні їхнього перебування на посаді.

«Президент написав дуже великодушного листа», – сказав Байден журналістам в Білому домі 20 січня, через кілька годин після своєї інавгурації в якості 46-го президента країни.

«Оскільки це було особисто, то я не буду говорити про це, поки не поговорю з ним», – додав Байден.

Через безпідставні заяви Трампа про те, що вибори 3 листопада були «вкрадені» у нього, а також через відсутність на інавгурації, аналітики припускали, що Трамп не буде дотримуватися цієї традиції. Він також відмовився привітати Байдена з перемогою.

Після завершення повноважень в 2017 році тодішній президент Барак Обама також написав Трампу записку, в якій наголошував на важливості демократії.

Дональд Трамп став першим президентом за 152 роки, який не був присутній на інавгурації свого наступника, вилетівши з Вашингтона до Флориди вранці 20 січня.