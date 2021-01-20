Інавгурація Байдена: Зеленський, Єрмак, Ющенко, Яценюк уже привітали 46-го президента США

20 січня Джо Байден офіційно став 46-м президентом Сполучених Штатів Америки. У своїй урочистій промові він пообіцяв «сумлінно виконувати обов’язки президента США та повною мірою сил підтримувати, охороняти й захищати Конституцію США».

Ще від ранку українські політики у соцмережах розпочали активно вітати Байдена зі вступом на цю посаду. Хто і що бажає? Про це в огляді Радіо Свобода.

«Буду радий вітати Джо Байдена у відомому Києві. Впевнений, що наші відносини стануть кращими», – із такими словами президент України Володимир Зеленський звернувся до 46-го президента США у твітері, додавши, що спостерігає за його інавгурацією з нового офісу на Банковій.

Через 8 хвилин із подібною заявою (але вже у фейсбуці) виступив і голова Офісу президента Андрій Єрмак.

«Упевнений, відносини наших країн мають вийти на новий рівень. Ще виступаючи у Верховній Раді України у 2015 році, Джозеф Байден обіцяв завжди говорити про Україну. І він багато разів стримав своє слово», – зазначив він.

Трансляцію інавгурації Байдена Єрмак та Зеленський дивилися у компанії тимчасово повіреної Сполучених Штатів в Україні Крістіною Квін.

Тим часом антикризовий радник голови ОП Михайло Подоляк виявився більш багатослівним.

«Інавгурація американського президента відбулася. Після декількох років лихої «надзвичайщини» пана Трампа, яка ледь не завершилися катастрофою і кривавим штурмом на Капітолійському пагорбі, зараз починається час для відновлення нормального світу», – написав він.

У своєму пості Подоляк також кинув камінь у бік тих українських політиків, які вирішили привітати 46-го президента США зі вступом на посаду.

«Чим відрізняємося саме ми, так це ненаситним бажанням дрібно десь засвітитися. Щоб потім виставляти в мережі фотографії своєї «великої дружби» з великими світовими лідерами (в стилі якогось нарцисичного Яценюка). Або щоб взагалі, пафосно прицмокуючи і підморгуючи самому собі, розповідати про власний неземний вплив на нову американську адміністрацію (в стилі Порошенка за посередництва його особистого прокурора Луценка)... Насправді, все це провінційні міфи. Реальність же зовсім інша...» – зазначив антикризовий радник Андрія Єрмака.

Загалом вітати Джо Байдена зі вступом на посаду президента США українські політики розпочали ще за декілька годин до офіційної інавгурації.

Одним із перших це зробив Павло Клімкін – очільник МЗС часів президента Порошенка. У своєму пості він побажав 46-му президенту США успіху і зазначив, що Байден є сильною людиною та сильним лідером, який не зламався, попри низку викликів, що були в його житті.

«І ще я вірю, що у нього є цінності, і він готовий їх захищати. Пропетляти або створити чергову імітацію, як у нас дуже люблять, з ним точно не вдасться. Команда теж дуже достойна. Саме тому в нас є шанс побудувати за каденції Байдена справжнє довірливе партнерство зі США і основу для союзницьких відносин. Цей шанс точно не можна змарнувати – він може бути останнім для нашої країни», – вважає Клімкін.

Про те, що президентство Джо Байдена матиме великий вплив на Україну, написав і народний депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко. На його думку, все через те, що Байден «знає про Україну більше, ніж будь-який інший попередній президент США», та особисто знайомий з багатьма українськими політиками.

«Дуже сподіваюся на те, що наше стратегічне партнерство лише поглиблюватиметься і на порядку денному постане питання надання Україні статусу основного союзника поза НАТО», – написав Гончаренко.

Його однопартійка Ірина Геращенко побажала Байдену «подолати внутрішні виклики, об’єднати країну, посилити лідерство».

Тим часом ще один представник ЄС Володимир Ар'єв налаштований більш скептично: на його думку, Україні поки що доведеться почекати, адже Байден «передусім буде займатись об‘єднанням Америки після останніх подій».

«Побажаємо йому успіху і великих звершень в складні для світу часи!» – написав посол України у США в 2015–2019 роках Валерій Чалий.

«Вітаю Америку з новим Президентом, а нас – із тим, що США залишаються надійним стратегічним партнером України у ключових пріоритетах – захисту нашої територіальної цілісності, встановленні верховенства права, протидії агресії з боку РФ та поглибленні економічної співпраці», – зазначила ексміністерка фінансів Оксана Маркарова, агреман на призначення якої посолом у США Україна отримала від Сполучених Штатів Америки.

Своє привітання Джо Байдену опублікував і колишній народний депутат Олег Ляшко.

«Дуже сподіваюся, що за нового американського президента відносини між нашими країнами стануть міцнішими. І Америка продемонструє свою реальну підтримку Україні, визнавши нас своїм основним військовим союзником до набуття членства в НАТО», – зазначив він.

«Хай Господь допоможе Вам. Хай Господь береже наші народи», – написав вже експрем'єр Арсеній Яценюк, опублікувавши при цьому спільне фото із Джо Байденом.

Спільне фото з Байденом опублікував і колишній президент України Віктор Ющенко.

«Я сподіваюсь на зміцнення зв'язків між США та Україною та на тісну співпрацю на шляху до більш безпечного і процвітаючого миру. Вірю, що в особі держави, яку Ви представляєте, Україна завжди буде знаходити розуміння, підтримку і солідарність», – наголосив він при цьому.

А ось що про президентство Байдена написала народна депутатка від «Голосу» Інна Совсун: «Для України важливо попри все зберегти двопартійну підтримку, яка гарантуватиме, що США будуть надійними союзниками України і у війні з Росією, і в протидії північним потокам. Для нас вкрай важливо включити Штати у перемовини щодо Криму і Донбасу. Але також нам в Україні потрібен багатопартійний консенсус щодо розбудови стосунків зі Сполученими Штатами. Це не питання окремих партій, це питання стратегічних інтересів країни. Я пам'ятаю, у чинної влади «немає часу думати стратегічно», але потрібно вчитися».

Джо Байден три десятиліття був сенатором і віцепрезидентом Барака Обами.

Нині він приходить до влади в розпал безпрецедентної внутрішньополітичної кризи і руйнівної глобальної пандемії.

Байден пообіцяв прискорити вакцинацію від COVID-19, забезпечити відновлення економіки і спробувати об’єднати глибоко розділену країну після президентства Дональда Трампа.