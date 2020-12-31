Голова МЗС: Україна отримала від США агреман на призначення Маркарової послом

Україна отримала від Сполучених Штатів Америки агреман на призначення Оксани Маркарової посолом у США, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю ТСН.ua.

«Можу вам чесно сказати, дуже позитивну реакцію викликало її номінування навіть у США. Ніхто там не боїться, що вона займатиметься лише фінансовим блоком. І, напевно, я вам скажу ексклюзив – ми вже отримали агреман на Оксану, і це безпрецедентно швидке отримання агреману на українського посла з Вашингтона», – сказав Кулеба.

За його словами, українська сторона хоче, щоб Маркарова поїхала до США якнайшвидше.

​Оксана Маркарова очолила Міністерство фінансів у червні 2018 року. Вона пропрацювала до 4 березня 2020 року, коли Верховна Рада відправила у відставку уряд Олексія Гончарука.

20 листопада міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що запропонував призначити послом України в США Оксану Маркарову.