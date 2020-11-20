Кулеба підтвердив, що Оксана Маркарова може стати послом України в США

Колишній міністр фінансів України Оксана Маркарова може стати послом України в США, повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у фейсбуці.

«Нинішній посол України у Вашингтоні Володимир Єльченко є класиком української дипломатії, претензій до його роботи немає, але принцип ротації в дипломатії ніхто не скасовував. Кандидатуру нового посла на розгляд президента вносить міністр закордонних справ. Зваживши всі аргументи, я запропонував кандидатуру Оксани Маркарової», – написав Кулеба.

За його словами, процедура її оформлення запущена, «але традиційно займає певний час».

«У разі призначення Україна вперше матиме у Вашингтоні посла, яку добре знають і в адміністрації США, зокрема в Держдепі та Міністерстві фінансів, так і у МВФ. Про те, що Маркарову відправляють лише вибивати гроші з МВФ, – це маячня. Важлива правда також в тому, що Маркарова буде перша в історії пані посол України в США», – додав міністр.

18 грудня 2019 року президент України Володимир Зеленський своїм указом призначив Володимира Єльченка надзвичайним і повноважним послом України в Сполучених Штатах Америки. До того часу з січня 2016 року Єльченко був постійним представником України в Раді безпеки ООН.

​Оксана Маркарова очолила Міністерство фінансів у червні 2018 року. Вона пропрацювала до 4 березня 2020 року, коли Верховна Рада відправила у відставку уряд Олексія Гончарука.