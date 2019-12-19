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19 грудня 2019, Київ 11:37
Новини | Політика

Володимира Єльченка призначено послом України у США – указ

Володимир Єльченко

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Президент України Володимир Зеленський своїм указом призначив Володимира Єльченка надзвичайним і повноважним послом України в Сполучених Штатах Америки.

Указ датований 18 грудня 2019 року.

Водночас іншим указом Єльченко звільнений з посад постійного представника України при ООН і посла України в Ямайці.

Володимир Єльченко нині працює послом України в ООН
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Володимир Єльченко, який у період 2010-2015 років був надзвичайним і повноважним послом України в Росії, пізніше став постійним представником України при ООН. У січні 2016 року став постійним представник України в Раді безпеки ООН.​

19 липня президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Валерія Чалого з посади посла України у США. Згодом в інтерв’ю Радіо Свобода Чалий пояснив, що звільнився через розбіжність у підходах із чинною владою України.

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