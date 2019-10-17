Експосол України у США Чалий пояснив, чому пішов з держслужби

Колишній Надзвичайний і повноважний посол України у США Валерій Чалий в інтерв’ю Радіо Свобода пояснив, чому після звільнення з посади посла указом президента Володимира Зеленського вирішив також покинути службу в Міністерстві закордонних справ.

«Я ухвалив рішення припинити зараз державну службу. І я скажу чому. Для того, щоби працювати на американському напрямі, треба мати потужну скоординовану команду, яка би діяла від президента, міністра оборони, міністра закордонних справ, від бізнесу, який експортує в США, від парламенту. Щоби була довіра в українській команді, як це було раніше… Депутати різних політичних сил, коли приїжджали у Вашингтон, я всіх знаю, зустрічався і їм казав: в питаннях безпеки, оборони, підтримки України давайте діяти разом. І попри певні моменти, так і було. Зараз я цього не бачу», – сказав Чалий.

Він також додав, що підходи нинішньої президентської канцелярії суперечать його уявленням про «традиційну дипломатію».

«Я бачу, що наша нинішня адміністрація більше робить ставку на лобізм, а не на традиційну дипломатію…А я дистанціювався від лобістів, бо вважаю, що вони багато беруть грошей і мало дають результату», – сказав Чалий.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Валерія Чалого з посади посла України у США 19 липня. До моменту призначення нового посла України в США обов’язки очільника дипустанови виконуватиме один зі старших дипломатів посольства. Нового посла в Україні ще не призначили.