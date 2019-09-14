Чалий: якби у Зеленського почули поради посольства, візит у США вже б відбувся

Посол України в США Валерій Чалий, який складає свої повноваження 15 вересня, заявляє, що візит українського президента Володимира Зеленського до США вже відбувся б, якби в Офісі голови держави дослухалися до порад посольства.

«Скажу так: якби в перші два тижні почули мої поради, то візит би вже був. Відразу, відразу», – сказав посол України в США в інтерв’ю «Голосу Америки» 13 вересня.

Про які саме поради йшлося, Валерій Чалий не уточнив. «Я не можу їх розкривати. Їх знає найвище керівництво країни. Зараз уже, на мій погляд, час і дата не такі важливі. Важливим є наповнення. Але ясно, що це не має далеко відтягуватись», – додав він.

Також, на думку посла, зустріч президентів протягом Генасамблеї ООН в Нью-Йорку не замінить візиту в Білий дім.

«Буде коротка зустріч протягом Генасамблеї ООН в Нью-Йорку. Але це не замінить повноцінного візиту у Вашингтон до Білого дому. І не тільки зустрічі з президентом США, але й візиту в Конгрес, зустрічі з республіканцями і демократами, в Міністерстві енергетики, в Міністерстві оборони, з держсекретарем, тобто зі всіма тими, хто працює з Україною», – сказав Валерій Чалий.

Зараз організацією візиту Зеленського у Вашингтон посольство України не займається. Валерій Чалий розповів, що це було ініціативою Офісу президента, який перейняв процес підготовки зустрічі двох президентів.

Президент Зеленський підписав указ про звільнення Чалого 19 липня. До моменту призначення нового посла України в США обов’язки очільника дипустанови виконуватиме один зі старших дипломатів посольства. Нового посла в Україні ще не призначили.

Президент України Володимир Зеленський заявив 13 вересня, що його зустріч з американським президентом Дональдом Трампом відбудеться «найближчим часом у вересні», конкретну дату нині узгоджують дипломати.