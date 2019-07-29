Візит Зеленського до США, всупереч законові, готує його офіс, а не посольство – Чалий

Планований візит до США президента України Володимира Зеленського змістовно готує не посольство України у Вашингтоні, як визначає закон, а члени адміністрації нового президента, заявив Валерій Чалий, донедавна посол України у США.

Як сказав він в інтерв’ю агентству «Укрінформ», із певного моменту посольство припинило займатися змістовним наповненням цього візиту, хоча це є обов’язком дипустанови відповідно до нового закону України «Про дипломатичну службу». Замість цього відбулося кілька зустрічей представників нової адміністрації в американській столиці.

«Ми допомагали організувати переговори представників президента у Вашингтоні, зокрема секретаря РНБО Олександра Данилюка і помічника президента Андрія Єрмака, які перебрали на себе питання підготовки візиту президента. Посольство виконує всі доручення, але очевидно, що питання щодо змісту візиту треба ставити тепер офісові президента», – прокоментував колишній посол, звільнений із посади 19 липня.

Він також повідомив, що особисто доповідав президентові Зеленському про невідкладні питання, які доцільно обговорити на зустрічі двох президентів у першу чергу, щоб українська сторона мала «сильну переговорну позицію» перед зустріччю у Вашингтоні.

Днями, говорячи з журналістами вже після звільнення, Чалий заявляв, що зараз не бачить потреби в додаткових порадах, бо «нова влада має свої ідеї, свою динаміку».

Дата візиту Зеленського до Вашингтона ще не визначена; припускають, що він міг би відбутися ще наприкінці літа чи на початку осені.

Зеленський звільнив Чалого з посади посла України у США, а за сумісництвом також в Антигуа і Барбуді та в Тринідаді і Тобаго, указом 19 липня без уточнення причин, – одночасно зі ще десятьма послами України. Як заявляв напередодні оприлюднення цих указів заступник голови офісу президента Вадим Пристайко, більшість звільнених послів перебували на посадах значно довше, ніж традиційні, за його словами, для української дипломатії 4–5 років. Валерій Чалий пробув послом у США чотири роки.