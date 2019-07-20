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20 Липень 2019, Київ 11:20
Новини | Політика

Повернуся з глибокою подякою – Чалий про завершення 4-річної каденції посла України в США

Валерій Чалий був призначений Надзвичайним і повноважним послом України в США в липні 2015 року

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Звільнений указом президента з посади посла України у США Валерій Чалий повідомив, що завершує свою чотирирічну каденцію як посол, висловивши вдячність всім борцям «за демократію проти авторитаризму».

«Повернуся в Україну з глибокою подякою своїм співвітчизникам, з ким боролися за демократію проти авторитаризму і продовжуємо боротьбу за світле майбутнє самостійної і успішної України проти спроб Росії затягнути нас у радянське чи імперське минуле. Повернуся з вдячністю народу Сполучених Штатів – тепер дійсно нашого стратегічного партнера, з новими можливостями, з величезною підтримкою українців по обидва береги Атлантики», – написав Чалий на сторінці у фейсбуці.

Він зазначив, що період перебування на посаді посла це були – «непрості, наповнені новими викликами часи», але, на думку Чалого, «ще багато роботи попереду».

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19 липня президент України Володимир Зеленський своїм указом звільнив Валерія Чалого з посади посла України в США разом із ще 10 послами у різних країнах.

Валерій Чалий був призначений Надзвичайним і повноважним послом України в США в липні 2015 року.

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