Зеленський звільнив 11 послів

Президент Володимир Зеленський своїми указами звільнив послів України в 11 країнах. Відповідні укази оприлюднені на сайті голови держави.

Звільнені, зокрема, Валерій Чалий із посади посла України в США, Антигуа і Барбуді та Тринідаді і Тобаго (за сумісництвом), Петро Литвин – посол України у Вірменії, Валентин Шевальов – посол у Туркменістані.

Також звільнені посол України в Республіці Кіпр Борис Гуменюк, посол в Аргентині й за сумісництвом у Парагваї, Уругваї й Чилі Юрій Дюдін, посол у В’єтнамі й за сумісництвом у Камбоджі Олексій Шовкопляс, посол у Марокко Ярослав Коваль, посол у Йорданії Сергій Пасько.

Крім того, президент звільнив посла України в Нігерії й за сумісництвом у Гані, Беніні та Сьєрра-Леоне Валерія Александрука, посла в ПАР Тараса Кузьмича і посла України у Ватикані й за сумісництвом при Суверенному військовому Ордені Госпітальєрів Святого Іоанна Єрусалимського, Родосу і Мальти Тетяну Іжевську.

Про нові призначення на місце звільнених послів у пресслужбі президента не повідомляють.

Минулого тижня в Офісі президента повідомили, що Володимир Зеленський ухвалив рішення про заміну 12 керівників українських дипломатичних установ.