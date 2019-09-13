Зеленський про стосунки з Трампом: в цілому поки що все добре

Президент України Володимир Зеленський заявив 13 вересня, що його зустріч з американським президентом Дональдом Трампом відбудеться «найближчим часом у вересні», конкретну дату нині узгоджують дипломати.

«Я хочу подякувати Сполученим Штатам Америки за постійну підтримку України, нашого суверенітету, територіальної цілісності. Що стосується наших стосунків з президентом Трампом, я йому вдячний, в цілому поки що все добре. Він мене постійно вітав із якимись перемогами. А потім Сполучені Штати тимчасово заблокували нам військову допомогу в розмірі 250 мільйонів доларів. Але ми ніяк не реагували, поки у нас не було іншого результату. Зараз я можу спокійно сказати, що у нас прекрасні відносини зі Сполученими Штатами, тому що тепер замість заблокованих 250 у нас буде 140 і 250. Тому я гадаю, що ми дійсно в правильному напрямку, і у нас дуже привальні відносини з нашим стратегічним партнером Сполученими Штатами Америки», – сказав Зеленський, виступаючи на форумі «Ялтинської європейської стратегії» в Києві 13 вересня.

Сполучені Штати Америки розблокували безпекову допомогу Україні на майже 400 мільйонів доларів, повідомило посольство України у Вашингтоні 12 вересня. У дипломатичному представництві розповіли, що ці кошти призначені для закупівлі озброєння та військової техніки, надання послуг, «які сприятимуть покращенню спроможностей Збройних сил України».

У серпні Білий дім вирішив проаналізувати програму військової допомоги Україні, щоб переконатися, що гроші будуть витрачені відповідно до інтересів США.

12 вересня в офісі сенатора-демократа Діка Дурбіна повідомили, що адміністрація Дональда Трампа розблокувала військову допомогу Україні. При цьому там зазначили, що через спричинену Білим домом затримку «Міноборони США буде дуже складно використати відведені 250 мільйонів доларів протягом двох тижнів, які лишились до часу, коли закінчиться термін, відведений на використання цих коштів».