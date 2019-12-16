Україна визначилася з кандидатурою посла у США, Вашингтон не заперечує – Пристайко

Україна визначилася з кандидатурою посла у США, а Сполучені Штати дали згоду на призначення на цю посаду Володимира Єльченка, заявив в опублікованому 16 грудня інтерв’ю агенції УНІАН міністр закордонних справ Вадим Пристайко.

«Ми вже отримали агреман (попередня згода уряду держави перебування на прийняття певної особи як глави дипломатичного представництва іншої держави – ред.). З кандидатурою ми визначилися ще два місяці тому, це є наш теперішній представник в ООН Володимир Єльченко», – вказав Пристайко.

«Ми найближчим часом зможемо оприлюднити укази щодо призначення цілої низки керівників важливих для нас місій», – додав керівник зовнішньополітичного відомства.

Володимир Єльченко, який у період 2010–2015 років був надзвичайним і повноважним послом України в Росії, пізніше став постійним представником України при ООН. Із січня 2016 року він також є постійним представник України в Раді безпеки ООН.