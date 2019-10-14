ООН визнала, що Росія порушує Женевські конвенції, змінюючи демографію анексованого Криму – Єльченко

Україна подякувала керівництво Організації об’єднаних націй за офіційне визнання порушень Росією Женевських конвенцій через свідоме переселення людей до анексованого Криму у спробах змінити демографію півострова. З такою заявою виступив 14 жовтня постійний представник України при ООН Володимир Єльченко під час презентації доповіді генерального секретаря ООН Антоніу Ґутерріша про ситуацію з правами людини в анексованому Криму.

«Згідно з доповіддю, Росія заохочує переїзд її власного населення до українського півострова, що є прямим порушенням Женевських конвенцій та очевидною ознакою спроб змінити демографічну структуру Криму», – сказав у виступі голова представництва України в ООН.

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Єльченко також зазначив, що Україна очікує подальших кроків від ООН щодо зупинення цих незаконних дій з боку Росії, а також із попередження наслідків цієї діяльності.

У 2018 році міграційний приріст до анексованого Криму за рахунок регіонів сусідньої Росії виявився приблизно у 1,5 рази більшим, ніж у 2017-му – про це йдеться у звіті Кримстату, опублікованому 11 лютого 2019 року.

Усього за минулий рік до анексованого Росією півострова офіційно переїхало понад 19 тисяч росіян, тоді як до Росії виїхали 17,5 тисяч мешканців Криму. У 2017 році до Криму переселилися 17 тисяч росіян, а 16 тисяч кримчан залишили півострів.